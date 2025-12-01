Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSanità › Ospedale: Altolà di Mulas che smentisce l´Asl
Cor 7:32
Ospedale: Altolà di Mulas che smentisce l´Asl
«Il passaggio del Marino dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari alla Asl è stato presentato come un processo ordinato e senza interruzioni ma la realtà è tutt´altra. Nessuno sa niente». Commissione urgente con i vertici della sanità
Ospedale: <i>Altolà</i> di Mulas che smentisce l´Asl

ALGHERO - «Il passaggio dell’Ospedale Marino dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari alla ASL, previsto per il 1° gennaio, è stato presentato come un processo ordinato e senza interruzioni delle attività cliniche, secondo quanto dichiarato dai vertici ASL alla stampa il 29 novembre. Tuttavia - dichiara il Presidente della Commissione Consiliare Sanità - la realtà che mi viene segnalata dagli operatori sanitari è ben diversa». Arriva come un fulmine, all'indomani delle rassicurazioni ufficiali dei vertici sanitari e le constatazioni dei capigruppo Pd, Gabriella Esposito, e Noi RiformiAmo Alghero, Alberto Bamonti, l'altolà di Christian Mulas.

Secondo il presidente, mentre i comunicati ufficiali parlano di una transizione regolare, i professionisti che garantiscono l’eccellenza del Marino medici ortopedici, anestesisti, fisiatri, infermieri e OSS «non hanno ricevuto alcuna informazione chiara sul loro futuro ruolo, sulla collocazione nei nuovi organigrammi e sulle modalità del passaggio». «Ad oggi prosegue permane un’incertezza che pesa soprattutto sull’attività operatoria ortopedica, un settore che solo quest’anno ha registrato oltre 1.300 interventi e rappresenta un patrimonio sanitario che deve essere tutelato. L’unica comunicazione formale ricevuta riguarda il reparto di fisiatria, per il quale si parla addirittura della necessità di svuotare il reparto. Se questo è l’inizio della transizione, è legittimo domandarsi quale sia il progetto reale».

Il Presidente Mulas definisce «una scelta pericolosa e claudicante» il passaggio del Marino alla ASL, soprattutto in assenza di un piano dettagliato e condiviso con gli operatori: Non è accettabile che, a poche settimane dal trasferimento, nessuno tra medici, infermieri e personale sanitario sappia cosa accadrà dal giorno successivo. L’incertezza genera disorientamento, mette a rischio la continuità delle cure e alimenta sfiducia». Per queste ragioni annuncia come Presidente della Commissione Consiliare Sanità, la convocazione con urgenza di una seduta dedicata, invitando i vertici dell’Aou e dell’Asl «per ottenere chiarimenti, informazioni ufficiali e garanzie sulla salvaguardia delle attività e del personale». «I cittadini hanno diritto alla trasparenza e gli operatori hanno diritto di sapere quale sarà il loro futuro professionale». E conclude: «Serve chiarezza subito. Non lo chiedo io: lo chiedono coloro che ogni giorno lavorano per far funzionare il Marino e i cittadini che vi si curano».

Foto d'archivio
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:26
«Al Marino servizi potenziati, rimango vigile»
Alberto Bamonti accoglie con reale soddisfazione le rassicurazioni arrivate dall´Asl sassarese sull´ospedale Marino di Alghero: i servizi del Marino non solo rimarranno, ma verranno potenziati
1/12/2025
«Bene l’integrazione Asl-Aou per il Marino»
Lo dichiara Gabriella Esposito, Capogruppo del Pd in Consiglio Comunale. Prendiamo atto con soddisfazione del percorso che Aou e Asl stanno portando avanti nella piena e leale collaborazione interaziendale
27/11«Radioterapia, nuovo sistema entro il 2026 a Sassari»
26/11«Ospedale Marino, caos annunciato»
26/11Vaccinazioni pediatriche, linee guida
25/11Sanità per tutti: Rosy Bindi a Tempio
24/11Vaccinazione antinfluenzale agli open day e Ascot
22/11«Serve l´ampliamento urgente del Civile»
21/11Rete oncologica, prima riunione
21/11«Non è emergenza, è crisi sanitaria»
21/11Marino all´Asl: «Regione snobba Alghero»
21/11«Sanità al collasso, gravità senza precedenti»
« indietro archivio sanità »
2 dicembre
Natale, Alghero torna alle origini
1 dicembre
Acquazzone, Alghero in tilt: allagamenti
1 dicembre
«Francesca Albanese non merita le chiavi di Sassari»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)