«Senologia finalmente una realtà ad Alghero»
S.A. 8:27
«Senologia finalmente una realtà ad Alghero»
L’onorevole Valdo Di Nolfo, unico rappresentate algherese in Consiglio Regionale, sottolinea come l’attivazione della nuova Unità rappresenti un segnale positivo per il futuro dell’ospedale Civile e per la sanità del nord ovest della Sardegna
«Senologia finalmente una realtà ad Alghero»

ALGHERO – Entro la fine dell’anno sarà pienamente operativa la nuova Unità di Senologia dell’ospedale Civile di Alghero, struttura che nasce per offrire percorsi completi di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie mammarie alle pazienti del territorio [LEGGI]. L’annuncio arriva dalla dirigenza della ASL N.1 di Sassari, che ha concluso i lavori di ristrutturazione dei nuovi locali al piano terra del presidio e ha avviato l’installazione delle apparecchiature di ultima generazione, tra cui un mammografo digitale e un ecografo dedicato. «Per Alghero è una notizia che aspettavamo da tempo e che finalmente diventa realtà» dichiara il consigliere regionale Valdo Di Nolfo. «L’apertura della Senologia rappresenta un cambiamento concreto nella vita delle persone. Significa avvicinare i servizi, garantire diagnosi tempestive e ridurre gli spostamenti che per molte pazienti diventavano un ostacolo reale alla prevenzione».

La nuova area, circa 150 metri quadri adiacenti al servizio di Radiologia, accoglierà spazi riservati, una sala d’attesa dedicata e ambienti attrezzati per esami ad alta precisione. L’attivazione del servizio rappresenta un tassello significativo nel potenziamento dell’offerta sanitaria del comprensorio algherese e risponde alle esigenze di molte donne che, fino ad oggi, hanno dovuto rivolgersi a strutture distanti anche decine di chilometri.

L’onorevole Di Nolfo, unico rappresentate algherese in Consiglio Regionale, sottolinea come l’attivazione della nuova Unità rappresenti un segnale positivo per il futuro dell’ospedale Civile e per la sanità del nord ovest della Sardegna: «Questo investimento dà valore alla struttura di Alghero e rafforza la rete dei servizi territoriali. Continuerò a seguire passo dopo passo l’avvio e il pieno funzionamento del servizio perché la salute delle donne non può aspettare ed è nostro preciso dovere garantire il diritto alla salute di cittadine e cittadini». La nuova Senologia integrerà mammografie, tomosintesi, ecografie e approfondimenti diagnostici, costituendo un punto di riferimento per tutto il territorio algherese e per i comuni limitrofi.

Nella foto: Valdo Di Nolfo
3 dicembre
«Volo Alghero-Cagliari, rischio flop altissimo»
4 dicembre
Campi inagibili, salta il derby
3 dicembre
Piove, strade chiuse e allagamenti



