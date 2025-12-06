Cor 14:25 Alghero: l´Abete accende il Natale Grande pubblico domenica sera per l´accensione dell´Albero di Natale in Piazza Porta Terra. E´ stato pensato come un cuore all’interno di un corpo, un abete lasciato naturale e libero da elementi decorativi. Le immagini



ALGHERO - L'Abete di Natale, questo il titolo dell'installazione realizzata a Porta Terra per festeggiare il Santo Natale, è stato ideato e progettato dall’artista Massimiliano Rubattu: La realizzazione è stata affidata a La Mirò eventi in collaborazione con Sinetempore.



E' stato pensato come un cuore all’interno di un corpo, un abete lasciato naturale e libero da elementi decorativi, che invece sono presenti nella struttura metallica che raggiunge i 18 metri di altezza. L’abete proviene da operazioni di disboscamenti programmati e di pulizia di strisce tagliafuoco. Grande partecipazione in occasione dell'accensione di ieri (domenica), alla quale hanno partecipato il sindaco, gli assessori e numerosi consiglieri comunali: il tutto con la regia artistica di Demo Mura che ha scandito il conto alla rovescia in occasione dell'illuminazione.



Applausi e qualche fischio: che non fosse facile mettere tutti d'accordo è cosa nota. L'Abete ha così acceso la discussione in città sull'opportunità di abbandonare i vecchi progetti con L'Istituto d'Arte A. Costantino che tanto lustro avevano portato alla Riviera del Corallo. E così, tra un selfie e scatto, la polemica è servita.



