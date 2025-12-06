Alguer.it
6/12/2025
Il caso: Alghero ha il suo Sfigalbero
«Diventerà famoso quanto Spelacchio» domandano dal coordinamento cittadino dei Riformatori Sardi di Alghero, che criticano aspramente e pubblicamente le scelte compiute dall´amministrazione algherese
ALGHERO - «Qualche anno fa - sindaca era Virginia Raggi dei 5 Stelle - Roma è diventata suo malgrado famosa in tutta Europa per “Spelacchio”, l’albero di Natale che fece il giro del mondo come simbolo di scelte discutibili e scarsa cura estetica. Oggi, ad Alghero, corriamo lo stesso rischio. Il nuovo albero di Natale installato quest’anno in città è basso, piccolo, spoglio e ingabbiato. Una struttura che, più che richiamare lo spirito delle feste, ricorda un’opera provvisoria, improvvisata, incapace di trasmettere calore o atmosfera».

«Ed è per questo che vogliamo dargli un nome: Sfigalbero, per non essere da meno rispetto a Spelacchio, l’albero a 5 stelle della capitale. L’auspicio è che possa diventare famoso almeno quanto quello di Roma, se non altro avrebbe un senso. Ironia a parte, Alghero merita ben altro, e vista la sua immagine e vocazione turistica, si dovrebbe fare molta più attenzione».

«Sia chiaro - ammettono i Riformatori - i problemi di Alghero sono ben altri. Le strade che cadono a pezzi, il decoro urbano trascurato, la pulizia insufficiente, i servizi che arrancano. Non è certo l’albero di Natale il centro del dibattito politico della città, ma è proprio per questo che stupisce. Con tutte le criticità che abbiamo, almeno il simbolo delle feste poteva essere realizzato con un minimo di cura e gusto».

«A volte non servono installazioni complicate, strutture ingabbiate o idee forzatamente creative che non funzionano. Basta la semplicità, un abete ben addobbato, illuminato, capace di trasmettere il senso natalizio ai più piccoli e offrire lo sfondo per una foto ai visitatori. Oppure, come negli anni precedenti, affidarsi agli artisti locali e al supporto degli studenti dell’Istituto d’arte. Quest’anno invece ci ritroviamo un albero nano e in gabbia, simbolo non del Natale, ma dell’approssimazione e della visione amministrativa del Campo Largo di Alghero» chiudono dal coordinamento cittadino dei Rformatori di Alghero.
14:25
Alghero: l´Abete accende il Natale
Grande pubblico domenica sera per l´accensione dell´Albero di Natale in Piazza Porta Terra. E´ stato pensato come un cuore all’interno di un corpo, un abete lasciato naturale e libero da elementi decorativi. Le immagini
6/12/2025
Echi Armonici tra jazz e lirica ad Alghero
Dall’8 dicembre prende il via “Echi armonici”, un ciclo di eventi che fino al 5 gennaio combina ingredienti jazz, lirica e atmosfere festive, richiamando in città artisti di prestigio e una forte attenzione al territorio. Il programma
8 dicembre
8 dicembre
8 dicembre
