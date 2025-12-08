 Skin ADV
S.A. 17:20
La Torcia Olimpica ad Alghero
Sabato la carovana parte dal Lido
Alghero si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Appuntamento sabato 13 dicembre dalle 14.15
La Torcia Olimpica ad Alghero. Sabato la carovana parte dal Lido

ALGHERO - Sabato 13 dicembre la Fiamma Olimpica attraverserà le strade della città, con il suo messaggio della celebrazione dello sport e dei suoi valori fondanti. L’arrivo della carovana e dei tedofori è previsto a partire dalle 14:15, lungo un percorso che attraverserà alcune delle principali vie cittadine, fino al centro storico. La staffetta avrà inizio in Via Lido (fronte Residenza Gli Eucalipti) e proseguirà per un totale di circa 6,4 km con partenza alle ore 14:15 e arrivo alle ore 15:50 circa all’ altezza di Via Vittorio Emanuele (fronte Eni Station).

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, con ordinanza dirigenziale n. 812 del 28/11/2025, sono previste modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta:
Divieto di transito veicolare (dalle ore 14:15 alle ore 16:00, e comunque fino al termine dell’evento) nelle seguenti vie e piazze: Via Lido, Via Garibaldi (lato mare), Scalo Tarantiello, Via Sassari, Via Venti Settembre, Piazza Sulis, Lungomare Dante, Via Gramsci, Via Manzoni, Via Giovanni XXIII, Via De Gasperi, Via Monte D’Olla, Via Barracu, Via Vittorio Emanuele, Piazza Porta Terra, Via Roma, Via Carlo Alberto, Piazza Civica, Piazza Duomo, Via Manno, Bastioni Marco Polo e Bastioni Cristoforo Colombo.

Divieto di sosta con rimozione forzata: Dalle ore 13:00 alle ore 15:00 in Via Lido (tra Via Liguria e civico 125 escluso); Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 in Piazza Sulis e Via Vittorio Emanuele (tratto tra Via R. Sanzio e Via Barracu). Durante la sosta tecnica della carovana in Via Vittorio Emanuele, la circolazione sarà consentita solo in uscita dal centro verso la periferia, mentre i veicoli in ingresso saranno deviati in direzione Via Barracu / Via Aldo Moro. La Zona a Traffico Limitato (varchi Piazza Porta Terra/Via Simon e Piazza Sulis) sarà temporaneamente sospesa dalle 14:00 alle 16:30.
