S.A. 16:36
1,7 milioni di passeggeri: è record in 11 mesi
Il nuovo massimo storico dell'Aeroporto Riviera del Corallo è stato raggiunto in soli 11 mesi, superando con anticipo il precedente record annuale di 1.678.000 passeggeri. Più 10% anche a novembre, nonostante la chiusura di tutti i collegamenti internazionali e la drastica riduzione delle frequenze dei voli nazionali
1,7 milioni di passeggeri: è record in 11 mesi

ALGHERO – L’aeroporto di Alghero conferma il trend di crescita del 2025 e, già a fine novembre, con 1.678.087 passeggeri ha superato ufficialmente il precedente record annuale, pari a 1.677.967 passeggeri transitati. Il risultato rappresenta il miglior dato di sempre per l’aeroporto e testimonia una crescita costante, soprattutto nei mesi di spalla, ovvero i periodi aprile/giugno e settembre/ottobre. Nei primi undici mesi dell’anno il traffico è aumentato del +9,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, un incremento che supera nettamente la media nazionale degli aeroporti italiani, attestatasi al +4,7%.

Anche nel corso del mese di novembre, nonostante un numero di frequenze invernali inferiori al precedente esercizio su talune destinazioni, l’incremento del traffico passeggeri si è attestato nell’intorno del +10% rispetto ai dati del 2024. Questo trend positivo sta proseguendo anche nel mese di dicembre e, già nel corso di questo fine settimana, è stata superata la soglia di 1,7 milioni di passeggeri. Fabio Gallo, General Manager Sogeaal SpA dichiara: «Il superamento del record storico già nel mese di novembre u.s. rappresenta un traguardo che ci rende estremamente orgogliosi. È il risultato concreto del lavoro svolto negli ultimi anni per accrescere l’attrattività dello scalo e del territorio, migliorare la qualità dei servizi, potenziare le infrastrutture e offrire ai passeggeri un’esperienza sempre più moderna e confortevole. In attesa di conoscere i risvolti del nuovo bando di continuità territoriale intrapreso da Regione Sardegna, che dovrebbe essere operativa dalla stagione Summer 2026, i risultati attuali e le interlocuzioni con partner storici (Ryanair, Volotea, Wizzair) e nuovi (Transavia) lasciano presagire per il prossimo anno una crescita altrettanto importante, che dovrebbe portare l’aeroporto in prossimità del traguardo di 1,9 milioni di passeggeri».
