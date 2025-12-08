 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloManifestazioni › Musica e teatro: tutti gli eventi. Brindisi per il 30° Cap d´Any
Cor 14:47
Musica e teatro: tutti gli eventi
Brindisi per il 30° Cap d´Any
Entra nel vivo l´edizione numero 30 del Cap d´Any de l´Alguer. In particolare, questa settimana porta con sé un intreccio di emozioni diverse: teatro, musica e installazioni urbane
Musica e teatro: tutti gli eventi. Brindisi per il <i>30°</i> Cap d´Any

ALGHERO - Entra nel vivo l'edizione numero 30 del Cap d'Any de l'Alguer. In particolare, questa settimana porta con sé un intreccio di emozioni diverse: la forza del teatro, la magia della musica dal vivo, l’energia dei brindisi condivisi e l’arte che esce dagli spazi tradizionali e incontra il pubblico nei luoghi più inattesi. Imperdibile stasera al Teatro Civico - mercoledì 10 dicembre - il “Christmas Jazz Swing”, il concerto della celebre Denise Gueye, voce calda e magnetica del jazz italiano, che proporrà un repertorio elegante fatto di standard e brani natalizi reinterpretati in chiave swing. Concerto inserito all'interno della rassegna Echi Armonici, che proseguirà sabato 13 dicembre, nella suggestiva Casa dei Liuti di Piazza Sventramento, alle 11.30 del mattino, quando arriva il primo appuntamento con la lirica diffusa, in cui le voci di Maria Grazia Colombino, Marianna Cocco e il pianoforte di Andrea Cossu offriranno momenti di pura emozione, in replica nel pomeriggio alle 17.

Giovedì 11 dicembre tornano i brindisi di “Cin Cin al Centro”, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Cantina Santa Maria La Palma, Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico di Alghero e Istituto Alberghiero di Alghero per le vie del centro storico. Alle ore 21 al Teatro Civico Gavì Ballero lo spettacolo Hamlet in Purple della Cedac, di Valentino Mannias, con Luca Spanu. Nel weekend torna la Musica sui Balconi nel quartiere di Sant'Agostino e nelle principali piazze del centro storico. Anche il Festivalguer proseguirà il 12 dicembre al Teatro Civico con due appuntamenti dello spettacolo “TUT70 QU3LL0 CH3 AVET3 S3MPRE VOLU7O SAP3R3 5UL VO5TRO C3RV3LLO”, alle 17 e alle 20.30, firmate dal mentalista Andrea Redavid. Con eleganza e precisione, Redavid inviterà il pubblico a scoprire il potenziale nascosto della mente, trasformando il pensiero in una vera bacchetta magica. Lo spettacolo è prodotto da Bonne Nouvelle e coprodotto da Teatro Necessario Circo. Il 13 dicembre, i Giardini Manno diventeranno teatro della performance-installazione WACKY di Emanuela Savi, un’esperienza immersiva ambientata in una roulotte che si trasforma in un salottino delle meraviglie, in scena dalle 16.30 e alle 18. Il pubblico potrà tornare a visitare questo microcosmo intimo e surreale anche il 14 dicembre, nelle fasce orarie 10.30-13 e 16.30-18.

Previsto sabato pomeriggio il concerto itinerante della Banda Musicale A. Dalerci per le vie di Fertilia (dalle ore 17), mentre la scrittrice Eleonora Cattogno presenterà nella sala conferenze del Quarter (ore 17.30) il libro dal titolo Suono del Natale. Appuntamento domenica (ore 17) al Museo Archeologico della Città col Laboratorio didattico "Le impronte raccontano", a cura della Mosaico Società Cooperativa, mentre alle ore 18 va in scena a Teatro lo spettacolo di danza Asmed - Balletto di Sardegna, tratto dall'omonima poesia di Luca Scognamillo a cura dell'Associazione Music & Movie. Il programma completo del Cap d'Any 2025-2026 e tutti i dettagli sui singoli appuntamenti sono consultabili sul sito Alghero Turismo e sui canali social istituzionali. L'edizione numero 30 del Cap d'Any de l'Alguer è realizzata col contributo della Regione Sardegna - Ass.to al Turismo ed il coinvolgimento attivo del mondo culturale, artistico e associativo locale.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:15
Alghero celebra il 22° Birralguer
Per due giorni, lo spazio si trasformerà in un vero e proprio villaggio dedicato alla birra artigianale. Accanto all’area espositiva, spazi dedicati allo street food, cooking show, degustazioni guidate, baby parking, live music e dj set. Appuntamento il 27 e 28 dicembre
8/12/2025
Alghero: l´Abete accende il Natale
Grande pubblico domenica sera per l´accensione dell´Albero di Natale in Piazza Porta Terra. E´ stato pensato come un cuore all’interno di un corpo, un abete lasciato naturale e libero da elementi decorativi. Le immagini
6/12Echi Armonici tra jazz e lirica ad Alghero
4/12Scoppia il Natale ad Alghero: gli eventi
4/12145 eventi per il Natale di Sassari
3/12Il Presepe di pane nella tradizione olmedese
3/12Tre giorni di Autunno in Barbagia a Fonni
1/12“Sèmenes”, prima edizione da applausi
26/1130° Cap d´Any ad Alghero, si accende la magia
26/11“Sèmenes”, a Putifigari la prima giornata
24/11Ad Alghero 4 giornate dedicate al mondo del fumetto
22/11Alghero s´illumina per le feste: mercatino e pista
« indietro archivio manifestazioni »
9 dicembre
Fiumi di cocaina, in 30 alla sbarra
10 dicembre
Alghero celebra il 22° Birralguer
10 dicembre
Mercato primo pescato ancora chiuso: malumori



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)