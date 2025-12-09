 Skin ADV
S.A. 15:07
S.A. 15:07
Dopo il debutto amaro la scorsa settimana nel campionato provinciale di Prima Divisione di pallavolo, la formazione algherese si è imposta in trasferta a Tula contro la ASD Volley Tula con un netto 0-3
Web Project Sottorete conquista i primi tre punti

ALGHERO - Nel campionato provinciale di Prima Divisione è arrivata la risposta attesa dalla Web Project Sottorete dopo il debutto amaro della scorsa settimana. La formazione algherese si è imposta in trasferta a Tula contro la ASD Volley Tula con un netto 0-3 (21-25, 22-25, 13-25), mostrando maggiore ordine e continuità nel corso del match. Il primo set è partito in equilibrio, con la Sottorete ancora contratta e la squadra di casa capace di tenere il passo. Superata la fase iniziale, gli algheresi hanno trovato ritmo e precisione nella costruzione del gioco, riuscendo a indirizzare la gara e gestire con sicurezza anche il terzo parziale.

Al termine della partita, l’allenatore Enrico Granese ha commentato così la prestazione della squadra: «La partita di ieri, finalmente la squadra ha iniziato ad avere coscienza delle proprie possibilità e ha giocato una bellissima partita. Un inizio molto contratto, però poi siamo riusciti a risollevarci e a giocare, a esprimere benissimo il nostro gioco. Dall'altra parte c'era una squadra che comunque faceva il suo, però quando abbiamo imposto i nostri ritmi non è riuscita a seguirci. Sono molto soddisfatto della squadra, tutti hanno dato il loro meglio e hanno giocato al massimo. Per ora, perché c'è ancora molto lavoro, ci sono anche ragazzi che si stanno dando da fare per adattarsi ad un nuovo ruolo e quindi devono ancora migliorare per fare di più. Però ci sono delle ottime prospettive davanti, abbiamo molti margini di crescita».

Il successo non chiude i lavori in corso, ma conferma la crescita del gruppo, composto da elementi esperti e giovani impegnati in nuovi compiti tecnici. La prestazione di Tula offre indicazioni incoraggianti su ciò che la squadra può esprimere con continuità. Il prossimo impegno è già alle porte: giovedì 11 dicembre alle ore 20, nella palestra delle scuole medie Maria Carta di Alghero, la Web Project Sottorete ospiterà la Silvio Pellico per la seconda gara casalinga della stagione.
18:21
Gymnasium senza campo: sconfitta e polemiche
Algheresi sfrattati per una valutazione di impraticabilità del campo da parte dell’arbitro, dopo le proteste della squadra ospite sul terreno scivoloso
