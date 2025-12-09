S.A. 15:07 Web Project Sottorete conquista i primi tre punti Dopo il debutto amaro la scorsa settimana nel campionato provinciale di Prima Divisione di pallavolo, la formazione algherese si è imposta in trasferta a Tula contro la ASD Volley Tula con un netto 0-3



ALGHERO - Nel campionato provinciale di Prima Divisione è arrivata la risposta attesa dalla Web Project Sottorete dopo il debutto amaro della scorsa settimana. La formazione algherese si è imposta in trasferta a Tula contro la ASD Volley Tula con un netto 0-3 (21-25, 22-25, 13-25), mostrando maggiore ordine e continuità nel corso del match. Il primo set è partito in equilibrio, con la Sottorete ancora contratta e la squadra di casa capace di tenere il passo. Superata la fase iniziale, gli algheresi hanno trovato ritmo e precisione nella costruzione del gioco, riuscendo a indirizzare la gara e gestire con sicurezza anche il terzo parziale.



Al termine della partita, l’allenatore Enrico Granese ha commentato così la prestazione della squadra: «La partita di ieri, finalmente la squadra ha iniziato ad avere coscienza delle proprie possibilità e ha giocato una bellissima partita. Un inizio molto contratto, però poi siamo riusciti a risollevarci e a giocare, a esprimere benissimo il nostro gioco. Dall'altra parte c'era una squadra che comunque faceva il suo, però quando abbiamo imposto i nostri ritmi non è riuscita a seguirci. Sono molto soddisfatto della squadra, tutti hanno dato il loro meglio e hanno giocato al massimo. Per ora, perché c'è ancora molto lavoro, ci sono anche ragazzi che si stanno dando da fare per adattarsi ad un nuovo ruolo e quindi devono ancora migliorare per fare di più. Però ci sono delle ottime prospettive davanti, abbiamo molti margini di crescita».



Il successo non chiude i lavori in corso, ma conferma la crescita del gruppo, composto da elementi esperti e giovani impegnati in nuovi compiti tecnici. La prestazione di Tula offre indicazioni incoraggianti su ciò che la squadra può esprimere con continuità. Il prossimo impegno è già alle porte: giovedì 11 dicembre alle ore 20, nella palestra delle scuole medie Maria Carta di Alghero, la Web Project Sottorete ospiterà la Silvio Pellico per la seconda gara casalinga della stagione.