Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaRegione › Fabio Albieri confermato presidente Egas
Cor 15:08
Fabio Albieri confermato presidente Egas
Nonostante i gravissimi problemi che attanagliano la gestione della risorsa idrica nella Sardegna, il neo Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna ha riconfermato Fabio Albieri alla presidenza dell’Ente per il prossimo triennio
Fabio Albieri confermato presidente <i>Egas</i>

CAGLIARI - Il neo Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) ha riconfermato Fabio Albieri alla presidenza dell’Ente per il prossimo triennio. Albieri, 50 anni, sindaco di Calangianus e presidente EGAS al terzo mandato, era stato eletto per la prima volta alla guida dell’Ente nel luglio 2019. Il Comitato Istituzionale d’Ambito, organo di governo dell’EGAS, è composto da dieci sindaci rappresentativi delle quattro categorie identificate per dimensione demografica dell’Isola e dalla Presidente della Regione Sardegna. Ne fanno parte, oltre al Presidente Albieri, i sindaci Massimo Zedda (Cagliari), Settimo Nizzi (Olbia), Massimo Mulas (Porto Torres), Beniamino Garau (Capoterra), Pietro Cocco (Gonnesa), Giuseppe Antonio Mellino (Nule), Antonello Idini (Padru), Maurizio Sirca (Sarule) e Giovanni Maria Budroni (Tissi).
