Fabio Albieri confermato presidente Egas

CAGLIARI - Il neo Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) ha riconfermato Fabio Albieri alla presidenza dell’Ente per il prossimo triennio. Albieri, 50 anni, sindaco di Calangianus e presidente EGAS al terzo mandato, era stato eletto per la prima volta alla guida dell’Ente nel luglio 2019. Il Comitato Istituzionale d’Ambito, organo di governo dell’EGAS, è composto da dieci sindaci rappresentativi delle quattro categorie identificate per dimensione demografica dell’Isola e dalla Presidente della Regione Sardegna. Ne fanno parte, oltre al Presidente Albieri, i sindaci Massimo Zedda (Cagliari), Settimo Nizzi (Olbia), Massimo Mulas (Porto Torres), Beniamino Garau (Capoterra), Pietro Cocco (Gonnesa), Giuseppe Antonio Mellino (Nule), Antonello Idini (Padru), Maurizio Sirca (Sarule) e Giovanni Maria Budroni (Tissi).