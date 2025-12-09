S.A. 17:14 24 nuove medaglie per Taekwondo Olmedo Team La società olmedese ha partecipato con 22 atleti conquistano 24 medaglie nelle specialità forme e freestyle 1 oro, 9 argenti e 14 bronzi



OLMEDO – Si è disputato a Sassari la 4^ ed. del Torneo Karyu, organizzato dal tecnico Mario Achenza della società Karyu, alla quale hanno partecipato 280 atleti in rappresentanza di 25 società isolane. La società olmedese ha partecipato con 22 atleti conquistano 24 medaglie nelle specialità forme e freestyle 1 oro, 9 argenti e 14 bronzi. Nella specialità forme, hanno conquistato la medaglia d’oro la la cintura rossa Emma DERIU nella categorie Kids con la 7^, medaglia d’Argento Sara Diliberto Cadetti cint. Rosse, Emma Curcuruto Kids cint. Verdi, Francesca Murineddu Cadetti cint. Verdi, Stefania Pischedda Children cint. Gi/Ve, Arianna Pala cint. Gialle, Giuseppe Corda cadetti cint. Bianche.



Medaglie di Bronzo per Frida Neill Cataldi cat. Children cit. gialle, Alessandro Cau cat. Children cint. Gialle, Caterina Sissei cat. Cadetti cint. Bianche, Matilde Masia cat. Children cint. Verdi, Carla Masia cat, Kids cint, Gi/Ve, Spanu Gioia cat, Cadetti cint. Rosse, Aurora Zedde e Ena Maria Bubba cint. Nere cat. Cadetti cint. Nere. Buona la prestazione di Emilia Demontis, Andrea Murineddu e Aurora Spanu. Nella categoria Freestyle medaglia d’Argento per Emma Curcuruto Kids cint. Verdi, Filippo Lai cat. Beginner cint. Gialle, Matilde Masia cat. Children cint. Verdi, il Bronzo a Francesca Murineddu Cadetti cint. Verdi, Carla Masia cat, Kids cint, Gi/Ve, Riccardo Contini cat. Beginner cint. Gialle, Alessandro Cau cat. Children cint. Gialle, buona la partecipazione di Caterina Sissei, Frida Nell Cataldi e Stefani Pischedda.



Il commento del M° Stefano Piras: «Ancora una buona prestazione dei ragazzi del vivaio giovanile della società, i quali avrebbero anche questa volta interpreti di una prestazione sportiva di personalità, determinazione e capacità tecnica. Ritengo che il risultato ottenuto non corrisponda alle performance viste nel campo di gara. Nessun alibi, abbiamo la consapevolezza del valore dei nostri atleti, delle capacità e degli ampi margini di miglioramento, continueremo a lavora con impegno e dedizione per fornire loro il massimo da parte dello staff tecnico, abbiamo la fiducia ed il sostegno dei genitori e dei ragazzi. Mi rende orgoglioso oltre la superiorità tecnica la grande coesione e lo spirito di gruppo. Ringraziamo lo staff tecnico gli Istruttori Loredana Sechi e Benedetto Carbone, gli All.ri Noemi Sanna, Anna Sannia per il prezioso contributo personale e tecnico negli allenamenti quotidiani».