Cor 14:40 Mercato primo pescato ancora chiuso: malumori L´amministrazione comunale di Alghero parla di attesa per l´ottenimento delle certificazioni delle opere eseguite e del relativo collaudo. Intanto cresce il malcontento tra gli operatori



ALGHERO - «La fase dei lavori di manutenzione straordinaria al Mercato del primo pescato, dopo l'ultimazione delle lavorazioni edili e di impiantistica, è giunta alle procedure burocratiche di recepimento delle certificazioni degli impianti elettrici e antincendio. Documentazione che sarà propedeutica alla Scia ( Segnalazione Certificata Inizio Attività) Antincendio e al successivo collaudo dei lavori eseguiti, previsto per la prossima settimana». L'annuncio e dell'ufficio comunicazione di Porta Terra, nel tentativo di placare il malcontento degli operatori del settore.



Gli interventi da parte del Settore Lavori Pubblici sono stati realizzati sulle strutture esterne di copertura, sulle parti interne ammalorate, ovvero le pareti di cartongesso e le pavimentazioni in resina, oltre alla sostituzione degli infissi danneggiati. Nel corso delle opere iniziate ad inizio ottobre, per le quali l’Amministrazione ha impiegato 125 mila euro, sono emerse nuove criticità tecniche non prevedibili in fase di progettazione che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante relativa alla presenza di nuove infiltrazioni sulla copertura e da un percorso del cavidotto di alimentazione elettrica diverso rispetto alle previsioni iniziali.



«Evenienza che ha costretto a dilatare i tempi di ultimazione delle opere, ma necessaria, al fine di garantire la piena funzionalità e la sicurezza dell’opera nel rispetto delle normative vigenti in materia impiantistica e antincendi. Comprendiamo l'attesa per i tempi di consegna agli operatori - spiega l'Assessore Francesco Marinaro - ma si tratta di chiudere oramai la fase della documentazione. Contiamo di recepirla e arrivare al collaudo nei tempi più rapidi possibili per consegnare agli operatori una struttura più adeguata e sicura. Ma intanto, stiamo lavorando per il futuro del Mercato - aggiunge Marinaro - con una nuova previsione di progettazione e reperimento fondi per interventi definitivi da eseguire sulla copertura dell'immobile, sulla quale si dovrà agire per rimediare alla prolungata assenza di manutenzioni negli anni».