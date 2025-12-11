 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloConcerti › Concerto per il centenario della morte di Socrate
S.A. 17:55
Concerto per il centenario della morte di Socrate
L’appuntamento è per lunedì 15 dicembre alle ore 19 nella sala Sassu del Canepa a Sassari, con il soprano Laura Delogu, la pianista Anna Ravel e al pianoforte aumentato Pietro Dossena, curatore della serata
Concerto per il centenario della morte di Socrate

SASSARI - Lunedì 15 dicembre alle 19 il Conservatorio Canepa rende omaggio al compositore Erik Satie, nel centenario della scomparsa, con un vero e proprio evento: la prima esecuzione in Sardegna di Socrate, il lavoro più personale e toccante dell’autore francese. Composto tra il 1917 e il 1918, omaggio al grande filosofo con cui Satie si identificava, Socrate sarà eseguito dal soprano Laura Delogu e da Anna Revel al pianoforte. Il testo è direttamente tratto dai Dialoghi di Platone, allievo di Socrate grazie al quale le sue lezioni sono giunte fino a noi. Satie mette in musica tre testi, tradotti in francese, tutti riguardanti Socrate: un ritratto del pensatore durante un banchetto, una passeggiata con l’amico Fedro lungo un fiume, e infine la tragica morte, alla quale viene condannato dai suoi concittadini e da lui accettata, pur se ingiusta, in piena coerenza con i principi di lealtà alla legge ateniese.

Erik Satie (1866-1925), compositore protagonista delle avanguardie francesi tra fine Ottocento e primo Novecento, è noto specialmente per l'articolata produzione pianistica, che spazia dalle delicate Gymnopédies alle ipnotiche Vexations, dalle visionarie composizioni misticheggianti di fine secolo alle miniature ironiche degli anni Dieci. La serata del 15 dicembre, in collaborazione con l’Associazione Laborintus, è l’ultimo appuntamento della rassegna di musica contemporanea MusicaNova 2025. Curata dal docente Pietro Dossena, comprende oltre a Socrate altre due composizioni: Nocturne n.1 per pianoforte di Satie e Dans l’intérieur per pianoforte aumentato, scritto ed eseguito dallo stesso Pietro Dossena insieme ad Anna Revel, in cui la tragica narrazione della morte di Socrate lascia una scia sonora nel corpo del pianoforte, che verrà suonato tramite motorini e altri dispositivi elettrici e meccanici. L’ingresso, gratuito per allievi e docenti del Canepa, prevede un biglietto di 5 euro per gli esterni.

Laura Delogu, soprano sassarese, frequenta l’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma. Ha collaborato con diversi ensemble eseguendo, tra gli altri, brani di Luciano Berio. Ha interpretato Annina in La Traviata, Suor Dolcina in Suor Angelica, Venus in Orphée aux Enfers (2019), ed è stata protagonista del Dracula di Del Tredici. Anna Revel, pianista, è specialista del repertorio novecentesco e contemporaneo ed è solista e pianista dell’Ensemble Novecento di Sassari. Ha tenuto masterclass in Argentina e Cina e insegna da molti anni Pianoforte al Conservatorio di Sassari, dove ha seguito oltre cinquanta studenti, ottenendo numerosi successi in concorsi nazionali e internazionali. Pietro Dossena è compositore e artista multimediale attivo a livello internazionale, primo premio in Composizione al Conservatorio di Milano e Ph.D. in Musicologia con tesi su Erik Satie, con esperienze di ricerca in USA e Francia. Premiato per l’innovazione al Prix Luigi Russolo, è docente al Conservatorio di Sassari. Tra i suoi lavori recenti: Cyanotype, Traces, Beauty Cage e l’installazione Sensibilities, esposta in tre continenti.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11/12/2025
Per l´Alguer Summer Festival arriva il Volo
Il World Tour 2026-2027 farà tappa in Italia il 9 agosto 2026 all’interno del cartellone all’Alguer Summer Festival di Alghero, la rassegna musicale organizzata da Shining Production in collaborazione con Fondazione Alghero, Comune di Alghero e Roble Factory
11/12/2025
Capodanno in piazza ad Alghero. Avviso per 12 chioschi bar
Ogni singolo gazebo avrà l´importo a base di offerta di 3mila. Le serate sono quelle del 29, 30 e 31 dicembre. Domande fino al 18 dicembre
9:16
Concerto natalizio in ricordo di Pasqual Gallo
L’esibizione sarà affidata ai bambini della scuola “Maria Immacolata” e della scuola “Pedrera”, guidati dal maestro Franco Cano, con la partecipazione di oltre 200 piccoli cantanti, protagonisti di un momento collettivo di musica, festa e memoria.
10/12L´opera di Donizetti al Teatro Comunale
9/12Train To Roots, viaggio in Messico
10/12L'Alex Conde Trio a Sassari e Cagliari
5/12Bertas: concerto-evento per i 60 anni
5/12Il Cant de la Sibilla da Alghero vola ad Andorra
5/12«Su Raf polemica stantia, vincono i social»
4/12I Tazenda portano a Cagliari S’Istoria Infinida
4/12J-Ax è il primo artista per il Capodanno di Castelsardo
4/12Gioia e RI-Evoluzione": il festival a Castelsardo
4/12«Con Raf solo una provocazione»
« indietro archivio concerti »
12 dicembre
Spese pazze, polemiche in Consiglio
12 dicembre
Todde: basta discutere di poltrone
12 dicembre
Abbanoa: acqua pubblica fino al 2028



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)