Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloCinema › Cinema e giornalismo nella Giornata dei Migranti
S.A. 15:32
Cinema e giornalismo nella Giornata dei Migranti
Due appuntamenti tra cinema e narrazione a cura del Progetto SAI “Junts” del Comune di Alghero e del GUS, in collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero
Cinema e giornalismo nella Giornata dei Migranti

ALGHERO - In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dei Migranti del 18 dicembre, istituita dalle Nazioni Unite nel 2000 per promuovere il rispetto, la protezione e la piena tutela dei diritti delle persone migranti in ogni parte del mondo, il Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) “Junts” del Comune di Alghero e del GUS – Gruppo Umana Solidarietà propone un evento di sensibilizzazione articolato in due appuntamenti, realizzati in collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero. Il primo incontro è previsto il 18 dicembre alle 19, nella Sala Conferenze de Lo Quarter, con la proiezione di Murky Waters (2023, 67’), di Martin Gulnov. Il film affronta con sguardo diretto e lucido le zone d’ombra delle politiche migratorie contemporanee e le implicazioni umane dei viaggi in mare in cerca di salvezza. Il dialogo con il regista, presente in sala, permetterà di approfondire il processo creativo e i temi del film.

La proiezione è realizzata in collaborazione con il Festival Life After Oil e rientra nel lavoro congiunto promosso dalla Rete CineFestival Sardegna, che riunisce e mette in dialogo le realtà cinematografiche dell’isola. Un modo concreto per rafforzare sinergie, condividere visioni e costruire percorsi comuni attorno ai temi sociali e alle narrazioni che attraversano il nostro tempo.
Il secondo appuntamento, il 19 dicembre alle 17.30 al Teatro Civico “Gavi Ballero” di Alghero, ospita il giornalista e autore televisivo Domenico Iannacone, una delle voci più sensibili e autorevoli del panorama italiano nel campo del racconto sociale. “Dalla tua parte” è una narrazione dedicata al valore dell’ascolto attivo e della testimonianza come strumenti di giustizia, consapevolezza e responsabilità collettiva.

Introduce Antonio Cerasolo Bruzzí, Coordinatore del Progetto SAI Junts del Comune di Alghero, gestito dal GUS Gruppo Umana Solidarietà. La giornata del 18 dicembre invita ogni anno a riflettere su temi cruciali quali la dignità, la libertà di movimento, il diritto alla vita e alla sicurezza, ricordando che il fenomeno migratorio è parte integrante della storia dell’Umanità. Un’occasione per rimettere al centro il valore dell’accoglienza, dell’ascolto e dell’incontro tra culture, anche attraverso strumenti narrativi e artistici capaci di restituire complessità e umanità alle esperienze delle persone migranti e alle storie che portano con sé.

Nella foto: Domenico Iannacone
