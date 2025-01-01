Cor 18:51 Fauna selvatica: stanziati i contributi ai comuni Gli interventi finanziati potranno comprendere sistemi di dissuasione e allontanamento, dispositivi innovativi di prevenzione, azioni di gestione dei corridoi ecologici, attività di monitoraggio e misure sperimentali basate su evidenze scientifiche



CAGLIARI - al 2020 a oggi, infatti, i sinistri stradali causati da fauna selvatica hanno raggiunto quota 6.995, più del doppio rispetto ai 2.991 del quinquennio precedente. Un fenomeno che riguarda in particolare cinghiali e cervi, responsabili di impatti rilevanti sulle comunità locali, sulle produzioni agricole e sulla sicurezza degli automobilisti.



Per mitigare il fenomeno la Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, il riparto delle risorse destinate ai Comuni per interventi sperimentali di contenimento spaziale, allontanamento della fauna selvatica e mitigazione degli impatti, per un totale di 460.000 euro.



Il provvedimento si inserisce nel solco di una strategia già avviata. Nel 2024 la Regione aveva sostenuto i Comuni maggiormente colpiti dal numero di sinistri nelle loro strade. L’8 ottobre 2025, con la DGR n. 52/56, la Giunta ha approvato le Linee guida per i Piani provinciali e delle Città metropolitane, lo strumento che orienta in modo uniforme le attività di gestione e contenimento della fauna su scala sovracomunale.



Per l’anno 2025, la ripartizione delle risorse prevede: 136.000 euro da ripartire tri Comuni di Sarroch e Castiadas, per la gestione dei sinistri stradali causati dal Cervo sardo, specie prioritaria ai sensi della Direttiva Habitat; 324.000 euro suddivisi equamente tra Alghero, Arzachena, Sassari e Olbia, dove si registra il maggior numero di incidenti causati dal Cinghiale, attualmente la specie maggiormente coinvolta nelle collisioni stradali.