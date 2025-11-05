Cor 19:00 Giusy Piccone fa chiarezza sul Canile «Sul tema del canile di Pala Pirastru riteniamo doveroso fare chiarezza, respingendo con decisione polemiche pretestuose e poco rispettose della verità dei fatti». La capogruppo del M5s di Alghero chiarisce la posizione dell´amministrazione comunale



ALGHERO - «È francamente sorprendente che esponenti politici, peraltro con trascorsi amministrativi alle spalle, fingano di non sapere che chi amministra un ente pubblico ha il dovere di agire con responsabilità, verificando ogni aspetto tecnico, economico e giuridico prima di procedere a qualunque acquisizione. Non si tratta di formalità, ma di garanzie fondamentali di legittimità, trasparenza e tutela dell’interesse collettivo: principi che questa Amministrazione intende rispettare pienamente». Così la capogruppo del M5s di Alghero Giusy Piccone.



«A differenza di quanto accaduto in passato - sottolinea Piccone - il Comune di Alghero ha manifestato con chiarezza la ferma volontà di acquisire la struttura di Pala Pirastru, ma lo farà soltanto in modo corretto, trasparente e sostenibile, a condizioni che assicurino il miglior utilizzo delle risorse pubbliche e la piena funzionalità del servizio. Chiediamo ai Fratelli d’Italia di dimostrare maggiore senso di responsabilità e rispetto verso i cittadini, evitando strumentalizzazioni su un tema tanto delicato. Quindi nessun annuncio ideologico ma un approccio responsabile».



«Lavoriamo quotidianamente per trovare una soluzione stabile e sostenibile, ma non accetteremo scorciatoie o pressioni che potrebbero compromettere la correttezza di un’operazione complessa come questa. Non si tratta di “comprare una scatola vuota”, ma di dare continuità a un servizio che riguarda il benessere degli animali, la sicurezza dei cittadini e la tutela dei volontari. Il nostro obiettivo non cambia: dare ai cani una casa sicura e dignitosa e garantire condizioni di lavoro stabili e regolari ai volontari. Ma, prima di tutto, abbiamo il dovere, e il proposito, di fare le cose per bene, come deve fare chi amministra con serietà e rispetto del proprio ruolo» chiude Giusy Piccone.