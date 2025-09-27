Cor 10:54 Illuminazione, bandi da 14 milioni: proroga La scadenza originaria era fissata per il 16 ottobre. La decisione di estendere i termini nasce dalla volontà di andare incontro alle esigenze manifestate dagli stessi Enti destinatari, per consentire loro di predisporre al meglio proposte progettuali complesse e di alto valore strategico



CAGLIARI - L’Assessorato dei Lavori pubblici concede più tempo a Comuni, Province, Città Metropolitane, Università, Consorzi Industriali, Unioni di Comuni e Comunità Montane per partecipare al bando da 14 milioni di euro destinato all'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica. Su proposta dell'assessore dei Lavori pubblici, Antonio Piu, i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, a valere sul Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, sono stati prorogati alle ore 18:00 del 17 novembre 2025.



La scadenza originaria era fissata per il 16 ottobre. La decisione di estendere i termini nasce dalla volontà di andare incontro alle esigenze manifestate dagli stessi Enti destinatari, per consentire loro di predisporre al meglio proposte progettuali complesse e di alto valore strategico.



Restano invariati tutti gli altri aspetti dell'Avviso Pubblico: la dotazione finanziaria di 14 milioni di euro, la possibilità di richiedere un contributo tra 40 mila e 500 mila euro per singolo progetto e l'approccio innovativo basato sulle Opzioni semplificate di costo (OSC), che semplifica la gestione amministrativa e riduce gli oneri burocratici per i beneficiari.