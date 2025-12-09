Cor 17:55 Canoni locazione: contributi ad Alghero Il settore Qualità della Vita e Politiche Sociali del comune di Alghero ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando per l´assegnazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione, Legge 431/98



ALGHERO - Il settore Qualità della Vita e Politiche Sociali del comune di Alghero ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando per l'assegnazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione, Legge 431/98. Gli ammessi al contributo dovranno trasmettere tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione, a pena di esclusione, dalle ore 9 del 15/12/2025 ed entro le ore 12 del 15/01/2026, compresi coloro che le avessero già trasmesse in fase di presentazione della domanda.



L’invio delle ricevute dovrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione dell’apposito modulo “Integrazione documentale domanda di erogazione di contributo economico per affitto” che sarà presente sullo Sportello Telematico Polifunzionale – Sezione Servizi Sociali - nella pagina istituzionale del Comune di Alghero. All’atto della compilazione dell’istanza di presentazione delle ricevute dovrà essere indicato il numero di protocollo della domanda alla quale si fa riferimento.



Si precisa che, per calcolare il contributo spettante, oltre alle ricevute presentate saranno considerate anche eventuali altre somme ricevute per la stessa finalità, compresa la quota dell’ADI destinata al canone di locazione. Inoltre, i richiedenti potranno essere ammessi ma non ricevere il contributo se l’importo dell’ADI destinato al canone è uguale o superiore al contributo che spetterebbe.