Cor 13:22 Traghetti per la Corsica fermi: polemiche Fermi tutti i traghetti da Santa Teresa a Bonifacio: Corsi irraggiungibile dalla Sardegna, se non facendo il giro del Mediterraneo. Disagi e polemiche



SANTA TERESA DI GALLURA - Nessuna delle tre navi impegnate nello storico collegamento tra Santa Teresa e la Corsica può navigare e dallo scorso fine settimana l’isola francese è irraggiungibile se non facendo il giro del Mediterraneo. Questo il bollettino di guerra: è già in cantiere a Livorno la Moby Bunifazziu; pure in cantiere, ma a Genova, la Ichnusa; ferma in porto a Bonifacio – tanto per cambiare – la vecchia Moby Giraglia che non ha passato le “visite mediche” dell’autorità marittima francese e non ha il permesso di navigare. Un bollettino di guerra che racconta i gravi problemi che attraversa la Sardegna, incapace di garantire un servizio di continuità marittima che si rispetti.