Cor 19:56 Nàrami, chiacchierata musicale “Come dentro così fuori” con Eleonora Peana, cantante, compositrice e direttrice di coro: Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 11 negli spazi museali di Sa Mandra



ALGHERO - Eleonora intraprende lo studio del pianoforte sin da bambina. La musica la affascina profondamente: prosegue con la composizione e la didattica musicale, ma è il canto a conquistarla definitivamente. Il suo percorso abbraccia generi diversi: l’amatissima musica brasiliana e cubana, il folclore argentino, il jazz e la musica classica indiana, incontri che hanno arricchito sensibilmente la sua ricerca artistica.



Da sempre legata alla lingua della sua città, Alghero, integra spesso il catalano nelle sue composizioni, con l’intento di preservarne espressioni in disuso e di esaltarne al tempo stesso musicalità e sorprendente contemporaneità. Tutti questi fili, colori e suggestioni saranno il cuore della mattinata con Come dentro così fuori (“Sigui a dins, sigui afores”), la riflessione in musica proposta da Eleonora Peana. Non un semplice recital, ma quattro chiacchiere in forma di canzone su temi che le sono cari: un dialogo da condividere tra la tutela di un mondo antico e locale — dal quale ci si allontana sempre più — e quella irresistibile spinta ad aprirsi all’esterno, superare i limiti, attraversare i confini e mescolarsi; a lasciare che le proprie radici trovino spazio nel mare immenso e primordiale dell’esperienza umana universale.



Saranno piccole e grandi storie cantate in rima o espresse in libertà, che Eleonora Peana condividerà con chi vorrà sedersi, come davanti al fuoco di un camino, in semicerchio nella platea virtuale degli spazi museali di Sa Mandra. Un evento che si inserisce perfettamente nel tema della Mostra Collettiva “Là fuori nel mondo”, visitabile fino al 31 gennaio negli spazi interattivi dell’Agriturismo Sa Mandra.