Carraxiali de l'Alguer: venerdì la presentazione
Cor 14:49
Carraxiali de l’Alguer: venerdì la presentazione
Quest´anno la manifestazione si svolgerà nell’arco di una settimana, offrendo una programmazione ricca e inclusiva che coinvolgerà attivamente la città e le borgate
Carraxiali de l’Alguer: venerdì la presentazione

ALGHERO - E' prevista nella giornata di venerdì 6 febbraio (ore 10.30), presso la sala del Quarter, in Largo San Francesco, la presentazione dell'edizione 2026 del Carraxiali de l’Alguer, l'evento che celebra la tradizione carnevalesca di Alghero che unisce cultura, memoria collettiva e intrattenimento di qualità.

Insieme al vicepresidente di Fondazione Alghero, Roberto Fiori, parteciperanno le assessore al Turismo ed alla Cultura, Ornella Piras e Raffaella Sanna, ed i referenti delle associazioni che collaborano alle iniziative.

Il Carnevale algherese, con una storia ricca di partecipazione e creatività, si rinnova anno dopo anno adattandosi ai linguaggi ed alle sensibilità contemporanee, senza mai perdere il legame con le proprie origini. Quest'anno la manifestazione si svolgerà nell’arco di una settimana, offrendo una programmazione ricca e inclusiva che coinvolgerà attivamente la città e le borgate.
