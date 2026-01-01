S.A. 17:46 Istituto Verdi: 75 nuovi iscritti ad Alghero Pubblicate le graduatorie dei nuovi allievi dei corsi gratuiti 2026. Lo IAM Verdi amplia l’offerta formativa



ALGHERO - L’Istituto Artistico Musicale “Giuseppe Verdi” di Alghero ha pubblicato le graduatorie dei nuovi allievi ammessi ai corsi gratuiti per l’anno didattico 2026. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato tutte le allieve e gli allievi già iscritti nel 2025 e, parallelamente, ha aperto le iscrizioni per l’accesso di nuovi studenti, registrando 75 domande complete e ammissibili.



Grazie all’attivazione di nuove classi e di lezioni collettive, tutte le richieste sono state accolte.

L’offerta formativa dello IAM Verdi comprende i corsi di: Arpa, Batteria, Chitarra classica, Chitarra moderna, Fisarmonica, Flauto, Pianoforte, Sassofono, Tromba, Violino e Giocomusica (3–5 anni).

Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Fertilia, in orario pomeridiano, con attività individuali, di gruppo e laboratoriali, e con frequenza obbligatoria.



«Sapere di poter accogliere tutti, senza lasciare indietro nessuno, ci riempie di felicità. Lo IAM Verdi continua a crescere come una famiglia musicale, un luogo aperto e accogliente dove ognuno può trovare spazio, esprimersi e sentirsi parte di una comunità viva» dichiara la presidente Giusy Piccone. Le attività didattiche inizieranno il 19 gennaio e si svolgeranno per l’intero anno formativo.