Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieportotorresPoliticaParchi › Faedda all´Asinara, Forza Italia esulta
Cor 13:05
Faedda all´Asinara, Forza Italia esulta
La sezione "Annibale Francesconi" di Forza Italia di Porto Torres, plaude alla nomina di Ilaria Faedda quale membro del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara formalizzata con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Faedda all´Asinara, Forza Italia esulta

PORTO TORRES - Ilaria Faedda, neo Commissario Cittadino e figura di riferimento del Partito Forza Italia nel territorio, entra a fare parte dell’organo di governo del Parco con l’obiettivo di creare opportunità reali nel territorio in termini di protezione e valorizzazione ambientale e ritorno economico e di immagine. Lavoro che avverrà in sinergia con il Presidente Gianluca Mureddu, gli altri membri del direttivo, tutte le istituzioni e gli operatori coinvolti. La segreteria cittadina esprime profonda soddisfazione per la nomina e per il risultato ottenuto frutto di mesi di confronto e di trattative.

«Un successo straordinario per la nostra sezione e un riconoscimento del lavoro incessante che il gruppo ha svolto in questi ultimi due anni nel territorio. Non si tratta infatti solo di un risultato individuale, ma di una azione politica portata avanti con i vertici provinciali e regionali e i nostri rappresentanti a Roma. Azione che dimostra l’importanza della struttura e del nostro coordinamento all’interno del Partito. E’ un’importante prova che quando un Partito lavora in modo compatto e determinato riesce a incidere sulle scelte che contano. Finalmente una voce della nostra città nel cuore dell’Ente Parco, che ci permetterà di vigilare affinchè le strategie decise per il Parco siano in linea con le esigenze di sviluppo economico e turistico del territorio, superando cosi anni di immobilismo e senza una voce politica autorevole».

«Ricordiamo infatti che l’isola versa da anni in totale stato di abbandono, con immobili in avanzato stato di degrado, problemi idrici e fognari, con una gestione insufficiente sotto il profilo sociale e fallimentare sotto l’aspetto economico. In tal caso il ruolo assunto rientra in un organismo che è tutt’altro che passivo, ma ha il compito di esprimere pareri e avanzare proposte, sicuramente un ruolo da svolgere con determinazione che permette di evitare che vengano prese decisioni dall’alto senza alcun coinvolgimento del territorio». Forza Italia in città riafferma il suo ruolo di guida politica e di interlocuzione privilegiata con il ministero ed è pronta a tradurre questo risultato in vantaggi reali per la comunità e la salvaguardia di una parte importante del territorio quale è l’Isola Parco.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
1/2/2026
Parco, al direttore ci pensa un Commissario
Tutela, sviluppo e investimenti nel segno della trasparenza: Il Direttivo del Parco Regionale di Porto Conte annuncia il percorso avviato per la selezione del nuovo direttore (l´attuale scade a maggio 2026) e l´apertura della nuova area sosta a Casa Gioiosa
1/2/2026
Parco, nuovo direttore: dubbi sul bando
Maria Antonietta Alivesi per conto dell´associazione Punta Giglio Libera Aps avanza dubbi sulla procedura avviata per la pubblicazione del nuovo bando per la scelta della direzione del Parco Regionale di Porto Conte
9:25
Parco Nazione dell´Asinara: ecco il direttivo
Arriva la firma del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Ne fanno parte anche il sindaco di Porto Torres e quello della Città Metropolitana
31/1Contributo strutturale al Parco. «Positivo ma ancora insufficiente»
28/1Clima: strategie di adattamento Ue-Tepilora
14/1Recupero Posidonia oceanica: c'è la firma al Parco
12/1A Capo Caccia il falco delle Baleari
9/1Lavori al Parco Manno: giochi e fitness
3/1Parco Tepilora: bando per nuovi progetti
20/12Ad Alghero è “Natale in Porto”
20/12Parco, crescita record di visitatori: 75mila presenze nel 2025
21/11Consulta del Parco: c´è l´avviso. Domande entro il 12 dicembre
11/11Autunno al Parco di Porto Conte. Natura, sapori e Benessere
« indietro archivio parchi »
3 febbraio
Algheresi senza medico di base: arriva Canale 5
2 febbraio
Incendio doloso, far west Pietraia
3 febbraio
Tar: Alguer Rugby sul campo di Maria Pia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)