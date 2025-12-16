 Skin ADV
Alguer.itnotiziealgheroOpinioniSanitàSulla sanità, serve un confronto responsabile
Alberto Bamonti 6:30
L'opinione di Alberto Bamonti
Sulla sanità, serve un confronto responsabile
<i>Sulla sanità, serve un confronto responsabile</i>

Apprendiamo del progetto di ampliamento dell’Ospedale Civile di Alghero che prevede la realizzazione di una sopraelevazione destinata a ospitare una piastra tecnologica con un nuovo blocco operatorio di ultima generazione. Un intervento che, qualora portato a compimento, sarebbe finalizzato al potenziamento strutturale dell’attività chirurgica e al miglioramento dell’efficienza complessiva dei servizi sanitari. Dalle informazioni disponibili, l’iniziativa, sviluppata dall’équipe tecnica dell’ASL di Sassari, risulterebbe in una fase avanzata di definizione e già all’attenzione dell’Assessorato regionale alla Sanità. Se fosse davvero così, si tratta di un passaggio rilevante che richiede ora un percorso chiaro e trasparente sul piano delle risorse, dei tempi e delle modalità di realizzazione. L’ampliamento dell’Ospedale Civile di Alghero rappresenta un investimento strategico per il rafforzamento della sanità pubblica nel nord-ovest della Sardegna, con ricadute positive sulla qualità delle cure, sulla sicurezza dei pazienti e sulle condizioni di lavoro del personale sanitario. Su un tema di tale importanza non deve mancare un confronto istituzionale responsabile da parte di tutta la classe politica e orientato esclusivamente all’interesse generale della comunità.

*consigliere comunale Noi RiformiAmo Alghero
