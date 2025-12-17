 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroOpinioniPoliticaLa miopia politica guarita all’improvviso
Gianfranco Langella 14:00
L'opinione di Gianfranco Langella
La miopia politica guarita all’improvviso
<i>La miopia politica guarita all’improvviso</i>

Il riposizionamento per salvare i consensi. In questi giorni, leggendo la stampa locale, emerge un dato che non può passare inosservato: improvvisamente “tutti” dichiarano di essere d’accordo sulle infrastrutture legate al progetto del treno a idrogeno, sulla loro utilità e persino sulla loro strategicità per il futuro di Alghero e del territorio. Una narrazione che stride fortemente con quanto affermato fino a poco tempo fa. Per mesi, infatti, attorno al progetto del treno a idrogeno e alle relative infrastrutture si è sviluppata una forte opposizione, guidata da comitati e da alcuni gruppi politici locali, che lo hanno definito un’opera inutile, dannosa per l’ambiente e per il paesaggio, costosa, tecnologicamente inaffidabile e priva di reali benefici per la mobilità. Le infrastrutture venivano dipinte come un problema, non come una risorsa, e su queste posizioni sono stati costruiti incontri pubblici, prese di posizione ufficiali e campagne di contrarietà molto nette. Oggi, invece, si assiste a una repentina correzione di rotta.

Le infrastrutture, fino a ieri contestate, diventano improvvisamente condivisibili. Le criticità, considerate insormontabili, vengono ridimensionate senza che vi sia stato alcun reale cambio di scenario tecnico o progettuale. Tutto questo avviene, guarda caso, dopo che il dibattito pubblico ha iniziato a mettere in evidenza il valore strategico dell’opera e il suo inserimento in un contesto più ampio di sviluppo e modernizzazione del territorio. Il tema non riguarda solo la città di Alghero, ma l’intero nord-ovest della Sardegna. Il punto centrale è la connessione dell’aeroporto di Alghero attraverso una rete ferroviaria moderna e sostenibile. Questa è la priorità vera. Collegare l’aeroporto al sistema ferroviario significa rafforzarne il ruolo, non indebolirlo. Anche qualora qualcuno continui a definirlo strumentalmente “aeroporto secondario”, una connessione ferroviaria efficiente lo renderebbe ancora più competitivo, aumentando il traffico passeggeri e migliorando l’accessibilità per residenti e turisti. Ma il valore strategico va oltre il trasporto passeggeri. Le strade ferrate rappresentano una leva fondamentale anche per il trasporto merci, per la logistica e per il sistema produttivo, aprendo prospettive concrete di sviluppo economico e integrazione territoriale. È questa la visione che dovrebbe guidare le scelte infrastrutturali, non l’opposizione ideologica o il posizionamento tattico del momento.

In questo contesto, Destra Democratica Italiana non può che esprimere stupore per la facilità con cui si cambia idea, soprattutto quando il cambiamento appare dettato più dall’opportunismo e dalla paura di perdere consensi che da una reale riflessione politica o tecnica. Apprendere “dalla stampa” che improvvisamente tutti sono d’accordo sulle infrastrutture, dopo mesi di contrarietà frontale, è la dimostrazione di una miopia politica che si cura solo quando conviene. Destra Democratica Italiana prende atto di questo riposizionamento, ma ribadisce che il territorio ha bisogno di coerenza, responsabilità e visione di lungo periodo. Le infrastrutture non possono essere demonizzate un giorno e rivalutate il giorno dopo in base all’andamento del consenso. Alghero e il suo comprensorio meritano scelte chiare, capaci di guardare avanti e di sostenere davvero lo sviluppo, non semplici aggiustamenti di facciata.

*Segretario nazionale Destra Democratica Italiana
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17/12/2025
Autoaccuse: sprechi, immobilismo. «Colpita al cuore azione politica»
La maggioranza Cacciotto si autoaccusa: Piras e Colledanchise certificano una crisi politica ormai irreversibile. Durissima nota dei capigruppo Tedde, Salvatore, Pais, Cocco e Fadda
18/12/2025
«Crisi abitativa: Soldi spesi e il nulla»
Secondo Fratelli d´Italia Alghero la scelta politica dell’Amministrazione è stata quella di provare a scaricare la responsabilità sul Governo, invocando un Piano Casa nazionale e rinviando ogni decisione
18/12/2025
Sale regionali a donne illustri: c´è l´algherese Valsecchi
Sale e spazi regionali aperti al pubblico a donne sarde illustri. Tra queste Franca Valsecchi, professoressa algherese, botanica e studiosa, tra le prime a proporre la salvaguardia della biodiversità e grande sostenitrice dell´istituzione del Parco di Porto Conte
18/12/2025
Da Regione 15 mln per Consorzio Predda Niedda
La Regione stanzia oltre 15 milioni di euro per liquidare il Consorzio Zir Predda Niedda. La soddisfazione del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia
13/12«Protezione civile, sostenere le associazioni»
12/12In Transatlantico il ricordo di Nino Garau
12/12La lezione di Mario Bruno: ripartire dai cittadini
11/12Sassari firma il Sardinia Peace Island
9/12Direttivo Dem, Daga traccia la rotta
6/12Podda alla guida di Europa Verde
4/12Sau: primo incontro con Alghero
1/12Pirisi convoca i Dem algheresi: c'è Lai
1/12«Francesca Albanese non merita le chiavi di Sassari»
28/11Ultra 65enni: in Sardegna primato nazionale
« indietro archivio politica »
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare
20 dicembre
Ad Alghero è “Natale in Porto”
20 dicembre
Parco, crescita record di visitatori: 75mila presenze nel 2025



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)