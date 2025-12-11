S.A. 19:46 Legge su famiglia: da Alghero la proposta in Regione L’avvio dell’iter in Consiglio regionale sarà proposto dalla presidente Fundoni con il coinvolgimento dei Consiglieri regionali del territorio del nord ovest e dell´algherese Valdo Di Nolfo



ALGHERO - «Le politiche familiari, attraverso un insieme coordinato di interventi e servizi, mirano a sostenere la genitorialità, la natalità, la responsabilità educativa e di cura, a rafforzare i legami tra i membri della famiglia e tra famiglie, a promuovere reti locali di solidarietà, investendo sul benessere familiare e coinvolgendo in modo attivo le organizzazioni pubbliche e private, le associazioni familiari del terzo settore in un'ottica di programmazione, territoriale partecipata, partendo dalla formazione con il coinvolgimento diretto dell'università di Sassari». Al fine di accompagnare il benessere e i progetti di vita delle famiglie, «la Regione promuove il coordinamento intersettoriale delle politiche pubbliche, orientato alla costruzione di un sistema integrato e strutturale delle politiche familiari, fondato sul principio della sussidiarietà verticale tra i diversi livelli istituzionali, e della sussidiarietà orizzontale, tramite il coinvolgimento attivo della società civile, del volontariato, del terzo settore e del mondo imprenditoriale». Sono alcuni dei tratti più significativi della proposta della "Legge regionale sul Benessere familiare e Sostegno della natalità" presentata oggi a Porta Terra dal Sindaco Raimondo Cacciotto e dall’Assessora Maria Grazia Salaris. Il testo è stato consegnato ai consiglieri regionali Carla Fundoni, Presidente della Commissione regionale Salute e Politiche Sociali, e Piero Maieli presenti alla conferenza stampa. L’avvio dell’iter in Consiglio regionale sarà proposto dalla presidente Fundoni con il coinvolgimento dei Consiglieri regionali del territorio del nord ovest e dell'algherese Valdo Di Nolfo.



«Siamo certi che un ampio confronto con le istituzioni, a cominciare dal Consiglio Regionale, al quale affidiamo questa proposta, e dalla società civile – ha detto stamattina il Sindaco Raimondo Cacciotto - contribuirà al suo successo. La consolidata esperienza del Comune di Alghero, tramite il suo ufficio politiche familiari, in questo ambito sarà determinante nel tracciare la strada per il futuro delle politiche familiari in Sardegna e in Italia». La proposta di Legge si articola su alcuni assi strategici, che rappresentano i pilastri su cui ci si concentra per garantire benessere familiare diffuso e favorire un sistema territoriale più accogliente e sostenibile, tra cui la promozione della natalità e della genitorialità come investimento sociale e demografico per il futuro della Sardegna, lo sviluppo di un sistema integrato di politiche familiari, in grado di coordinare interventi sociali, educativi, abitativi, lavorativi, attrattivi e sanitari. «Investire nella famiglia, così come da anni fa il nostro comune,– ha aggiunto Maria Grazia Salaris, Assessora con delega alle politiche sul benessere familiare - significa investire nella coesione sociale, nella crescita sostenibile e nella dignità delle persone puntando sull'attrattività territoriale quale strumento di incremento demografico anche in virtù del protocollo d'intesa già siglato con la Fondazione Bruno Kessler. Una politica che sostiene la natalità non può limitarsi a bonus una tantum, ma deve prevedere servizi accessibili, armonizzazione tra i tempi di vita e di lavoro, sostegno all’infanzia e pari opportunità per i genitori».



Sarà importante, così come è stato detto nel tavolo di oggi, riuscire a tradurre in proposte legislative una visione lungimirante, che guarda ai bisogni reali delle famiglie e pone le basi per una società più giusta, inclusiva e orientata al futuro. Presenti alla conferenza Luciano Malfer, già Direttore generale dell'agenzia per la famiglia della provincia autonoma di Trento e promotore della people strategy in FBK, il dottor Giovanni Deiana, Direttore generale della Presidenza della Regione Sardegna, gli Assessori Enrico Daga, Ornella Piras, Raniero Selva e Roberto Corbia, l’ex Sindaco Mario Bruno, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, il Dirigente del Settore Alessandro Alciator, i referenti dell’ufficio Politiche Familiari Mauro e Filomena Ledda e Gianfranco Mariano, Tonino Baldino, direttore dell'ufficio per i problemi sociali e il lavoro della diocesi di Alghero Bosa.

Presenti inoltre i consiglieri comunali, Colledanchise, Fadda, Esposito, Arcasedda, Podda, Piras, Madau. Oggi inizia il percorso per l’approdo in Commissione regionale, un percorso che il Comune di Alghero, già dal 2017, ha intrapreso nel campo delle politiche familiari, mettendo al centro la famiglia quale nucleo fondamentale della comunità. Attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con la Provincia Autonoma di Trento, Alghero ha istituito l’Ufficio Comunale per le Politiche Familiari, diventando così un punto di riferimento per l’intero territorio nazionale ed europeo.