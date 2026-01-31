Alghero: Nurra ritorna vicesegretario

1/2/2026

«Il Consiglio comunale che ha approvato il Bilancio e il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028 ha certificato, senza più alibi, l’inadeguatezza politica e amministrativa della Giunta Cacciotto. Un bilancio senz’anima, privo di visione e incapace di offrire una prospettiva concreta di sviluppo alla città di Alghero»