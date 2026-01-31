Alguer.it
Alghero: Nurra ritorna vicesegretario
17:15
Alghero: Nurra ritorna vicesegretario
A far data dalla giornata odierna cessa l´incarico di Alessandro Alciator, in carica dal mese di settembre 2025. Al suo posto il sindaco Cacciotto preferisce il dirigente del settore Finanziario
Alghero: Nurra ritorna vicesegretario

ALGHERO - Nuovo assetto del vertice amministrativo nel Comune di Alghero. A far data dalla giornata odierna cessa l'incarico di Alessandro Alciator da vicesegretario (era stato nominato nel mese di settembre 2025 dopo un delicatissimo braccio di ferro tutto interno alla coalizione che amministra in città): Al suo posto ritorna Pietro Nurra (nella foto). Lo dispone il decreto firmato questa mattina (lunedì) dal sindaco Raimondo Cacciotto, che segue la presa in servizio ufficiale della nuova segretaria generale dell'Ente, la dottoressa Debora Rita Fonnesu.
2 febbraio
Incendio doloso, far west Pietraia
2 febbraio
Nuova Radiologia al Civile di Alghero
2 febbraio
«Viale I° Maggio, l´asfalto dura sei mesi»



