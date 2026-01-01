Cor 19:12 Bilancio, chiuso l´iter si va in aula Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione, via libera della Commissione Finanze di Alghero presieduta dal Dem Pietro Sartore: partecipazione attiva e responsabile dimostrata



ALGHERO - La Commissione Finanze presieduta dal consigliere Pietro Sartore, ha concluso oggi, con il passaggio del bilancio di previsione, il proprio percorso di approvazione dei principali strumenti di programmazione economico-finanziaria dell’ente. Nel corso di quattro sedute, la Commissione ha infatti esaminato e approvato le delibere propedeutiche al bilancio, ha audito gli assessori che hanno illustrato i propri obiettivi riassunti nel DUP e di seguito licenziato il Documento Unico di Programmazione e, infine, insieme all’assessore Enrico Daga e al Dirigente Piero Nurra ha approvato il documento di Bilancio.



Il lavoro svolto ha consentito un confronto approfondito sui contenuti dei documenti contabili e programmatici, nel rispetto delle prerogative della Commissione e con un’attenzione costante alle esigenze della comunità algherese. Al termine dei lavori, il presidente della Commissione Finanze, Pietro Sartore, ha voluto sottolineare il clima costruttivo che ha accompagnato l’intero percorso



«Desidero ringraziare tutti i componenti della Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, per la partecipazione attiva e responsabile dimostrata nel corso delle quattro sedute che hanno portato all’approvazione dei documenti di bilancio. Il confronto serio e puntuale è un valore fondamentale per il buon funzionamento delle istituzioni e per garantire scelte consapevoli nell’interesse della città di Alghero». L’approvazione dei documenti in Commissione rappresenta un passaggio essenziale verso l’esame e la discussione in Consiglio comunale del bilancio di previsione, che sarà discusso in aula nelle sedute, già convocate dal presidente Mimmo Pirisi, del 28 e 30 gennaio.