Cor 11:30 «Bilancio e opere pubbliche, scelte grottesche» Alghero: manovra di bilancio da 114 mln

Esposito ( Pd ): Ora risposte ai cittadini

): Ora risposte ai cittadini Cocco (FdI): senza visione si galleggia «Il Consiglio comunale che ha approvato il Bilancio e il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028 ha certificato, senza più alibi, l’inadeguatezza politica e amministrativa della Giunta Cacciotto. Un bilancio senz’anima, privo di visione e incapace di offrire una prospettiva concreta di sviluppo alla città di Alghero»



ALGHERO - E' un giudizio decisamente severo e netto quello che i consiglieri di Forza Italia Alghero, Marco Tedde, Giovanna Caria, Nina Ansini, Pasqualina Bardino e Antonello Peru esprimono nei confronti della maggioranza consiliare che dal 2024 amministra - non senza difficoltà - nella città di Alghero: «Dietro la retorica dei proclami mediatici del sindaco e dietro l’abuso di parole come “futuro” e “sfida”, si nasconde una realtà imbarazzante: nessuna idea, nessuna priorità, nessuna capacità di trasformare le risorse disponibili in opere utili per la città». Per i forzasti il Piano triennale delle Opere Pubbliche è un elenco confuso, una navigazione a vista senza rotta né comando. Le opere strategiche vengono sistematicamente spostate al 2027: la riqualificazione di Piazza San Marco a Fertilia, il Progetto Pilota della Pietraia, la copertura della Casa comunale di via Columbano, la palestra geodetica di via XX Settembre, Lo Quarter. «Tutto rimandato, tutto congelato».



Ancora più grave il capitolo delle opere finanziate solo sulla carta. «La manutenzione delle strade, sbandierata da mesi dall’assessore ai Lavori Pubblici, si riduce a uno stanziamento ridicolo: 710 mila euro nel 2026 e 700 mila nel 2027. Una cifra del tutto insufficiente, che smentisce clamorosamente la propaganda dell’Amministrazione. Non si capisce se le manutenzioni promesse siano state dimezzate o se, semplicemente, non siano mai esistite. Grottesca la gestione delle opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche: viale Primo Maggio, via Giovanni XXIII e via Don Minzoni vengono “finanziate” per il 2026 con appena 6.000 euro ciascuna. Una vera presa in giro, soprattutto considerando che il restante finanziamento previsto per il 2027 è, ad oggi, totalmente privo di copertura».



Il caos prosegue su via Fratelli Accardo Artigiani: «un’opera pronta per essere appaltata, al massimo livello di progettazione, che la Giunta decide di rinviare al secondo anno senza aggiungere un solo euro rispetto a quanto già stanziato dalla precedente amministrazione di centrodestra. E questo mentre nel precedente consuntivo campeggia un avanzo di amministrazione di oltre 14 milioni di euro. Un risultato che rasenta l’assurdo e che dimostra l’incapacità di spendere e decidere.

Persino all’interno della maggioranza iniziano a emergere malumori e tensioni, tanto che in Consiglio comunale il gruppo di maggioranza Noi riformiamo Alghero ha sollecitato il completamento dell’opera, censurando di fatto l’inerzia della Giunta».



Il punto più basso però per Marco Tedde, Giovanna Caria, Nina Ansini, Pasqualina Bardino e Antonello Peru viene raggiunto con l’eliminazione dal Piano triennale della piscina comunale. «Un’opera strategica cancellata senza spiegazioni concrete, che certifica la volontà politica dell’Amministrazione Cacciotto di non portarla a termine. Al di là delle dichiarazioni di facciata sul project financing, la verità è semplice: per i prossimi tre anni la piscina comunale coperta resterà un miraggio. Siamo di fronte a un Piano triennale debole, senza visione, privo di nuove progettualità e incapace persino di far partire opere già ereditate e pronte all’affidamento. Dopo due anni di governo, l’Amministrazione Cacciotto ha prodotto solo rinvii, confusione e immobilismo. Alghero merita molto di più».