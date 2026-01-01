Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAmministrazione › Pari Opportunità: AvS Alghero soddisfatta
Cor 8:12
Pari Opportunità: AvS Alghero soddisfatta
Il gruppo consiliare AVS di Alghero composto da Anna Arca Sedda e Gianpiero Occhioni esprime soddisfazione per l´approvazione in Consiglio comunale del regolamento della Commissione per le Pari Opportunità
Pari Opportunità: <i>AvS</i> Alghero soddisfatta

ALGHERO - Il gruppo consiliare AVS di Alghero composto da Anna Arca Sedda e Gianpiero Occhioni esprime soddisfazione per l'approvazione in Consiglio comunale del regolamento della Commissione per le Pari Opportunità (CPO) avvenuta durante la seduta del 14 gennaio 2026. Nel ringraziare i presidenti della prima e della quinta commissione per i lavori preparatori, AVS sottolinea che il regolamento approvato non solo costituisce un organismo consultivo ma sia un atto di democrazia sostanziale. Sebbene in Italia esista una legislazione corposa, la parità non è ancora un dato di fatto. La sottorappresentazione femminile nelle alte posizioni dirigenziali e in politica delinea un problema generale di regolare funzionamento degli organismi democratici. Pari Opportunità significa valorizzare le differenze di cui ogni individuo è portatore, evitando che esse diventino ostacoli al godimento dei diritti.

«E’ necessario ora andare oltre la forma, la CPO deve diventare lo strumento per affrontare le nuove sfide: dai pregiudizi legati alla violenza di genere, fino alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro. In tal senso, sottolineiamo con favore alcuni pilastri del Regolamento come la nuova composizione qualificata con la presenza di un massimo di 9 membri, con almeno 2/3 di donne, garantendo che la prospettiva femminile sia prevalente e autentica e l'accesso basato su curriculum, il quale assicurerà una Commissione operativa e non solo formale».

Il Regolamento, inoltre, impegna l'amministrazione affinché nella fase attuativa si perseguano con forza tre direttrici politiche che riteniamo imprescindibili: riequilibrio nei settori "maschili", Leadership Femminile e Criteri di Genere per i Rapporti Esterni. «Come ricordato dall'assessora Sanna le pari opportunità non sono "materia per sole donne", ma riguardano l'organizzazione della società in cui viviamo. Riteniamo che un paese sia democratico solo quando garantisce una piena rappresentanza e la CPO in questo senso diventerà lo stimolo per le donne a partecipare di più e per gli uomini a riconoscere, finalmente, la professionalità e il pensiero delle donne come elemento essenziale della nostra comunità» chiudono Arca Sedda e Occhioni.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18:05
Missione quotidiana per le pari opportunità
Secondo alcune stime verrà conseguita solo nel 2058, nonostante sia uno degli obiettivi, il quinto, dell´Agenda 2030 dell´ONU. Siamo, quindi, ben oltre l´obiettivo. In tema di parità il nostro Paese negli ultimi due anni ha perso 24 posizioni: assistiamo, dunque, ad un preoccupante arretramento
7/1Ad Alghero la nuova segretaria. Arriva Debora Rita Fonnesu
31/12Presentato il Bilancio: crescita
30/12Commissione idrogeno, Moro ringrazia
26/12A Stintino entra in Giunta Mara Sanna
23/12Sassari: bilancio di previsione da 298 milioni
23/12Sennori approva il bilancio di previsione
22/12Legge su famiglia: da Alghero la proposta in Regione
19/12Politiche famiglia e natalità. Alghero presenta una nuova legge
18/12Maggioranza assente, salta il Consiglio
17/12«I forzisti algheresi mistificano la realtà»
« indietro archivio amministrazione »
17 gennaio
«Addizionale comunale, incomprensibile Di Nolfo»
14 gennaio
Schianto in via Barracu: cinque feriti
16 gennaio
«Nessuno taglia le tasse, Ryanair volerà via»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)