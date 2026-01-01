Cor 11:15 Il caso-Colledanchise in aula Oggi nuova riunione del Consiglio comunale di Alghero. Intanto mercoledì il consigliere comunale di Orizzonte Comune ha partecipato ai lavori soltanto per un brevissimo periodo ma dai banchi del pubblico. La solidarietà dei consiglieri di opposizione e la replica del coordinamento locale







Foto d'archivio ALGHERO - Tiene banco ad Alghero il caso-Colledanchise, travolto da una settimana impegnativa sotto il profilo strettamente politico, impegnato a convocare (ben due riunione della Commissione IV), sconvocare (una deserta e l'altra rimandata a data da destinarsi una volta rientrato il presidente di Fondazione Alghero, Graziano Porcu) e giustificare (almeno tentarci) la scelta non concordata in maggioranza di riunire i commissari per fare i conti delle spese sostenute per il Capodanno. Così dopo la pesantissima reprimenda del Movimento 5 Stelle, che ha pubblicamente parlato di «un consigliere ormai alla deriva» e quella velata di numerosi altri colleghi di coalizione, è seguita in occasione del consiglio di mercoledì a Villa Maria Pia la solidarietà di numerosi consiglieri di opposizione, da Cocco (FdI) a Pais (Lega).Nel frattempo Marco Colledanchise ha preferito non partecipare ai lavori consiliari in occasione della sessione di Bilancio, scegliendo però di sedersi tra il pubblico. Soltanto una breve comparsa di circa un'ora prima di abbandonare definitivamente il consiglio: quanto basta per alimentare le discussioni. Chi bolla il caso-Colledanchise come «una normale diatriba, uno scambio verbale dialettico su visioni diverse» è il coordinamento cittadino di Orizzonte Comune, che incassa (almeno pubblicamente) la furente presa di posizione di Roberto Ferrara e «parla di ottimo lavoro svolto da Fondazione e il suo Presidente sotto gli occhi di tutti, così come è sotto gli occhi di tutti la passione e l'impegno che mette nel suo lavoro di consigliere il nostro Marco Colledanchise».«Non vogliamo parlare di altre sigle, non vogliamo parlare dei singoli consiglieri e non vogliamo parlare del Sindaco e dei singoli assessori - precisano dal coordinamento - vogliamo invece parlare della città e alla città, del suo futuro e degli algheresi che meritano l'impegno di tutti gli attori citati, una città che merita l'impegno costante che questa maggioranza sta giornalmente mettendo nel proprio lavoro quotidiano. Orizzonte comune, con il proprio consigliere, farà tutto il possibile perché Raimondo Cacciotto, insieme a tutto il campo largo, possa portare a compimento l'affascinante e articolato progetto scaturito dalla campagna elettorale e dal fattivo contributo della cittadinanza algherese».Foto d'archivio