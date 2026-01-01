Alguer.it
Cor 9:14
«Conti in equilibrio, ora servono risposte»
Bilancio di previsione 2026-2028 approvato, Gabriella Esposito (Partito Democratico Alghero): «Conti in equilibrio, ora servono risposte concrete ai cittadini»
ALGHERO - «Con l’approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 si chiude un passaggio decisivo per il futuro della città». Lo dichiara Gabriella Esposito, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale ad Alghero. «Il bilancio approvato è il risultato di un lavoro serio e responsabile dell’Assessore al Bilancio e degli uffici comunali, che hanno garantito l’equilibrio dei conti e una programmazione triennale chiara, nonostante un contesto che rende sempre più complessa l’azione dei Comuni».

«Le difficoltà che gli enti locali si trovano ad affrontare – sottolinea Esposito – incidono sulla capacità di garantire servizi e investimenti, rendendo ancora più importante una gestione attenta e responsabile delle risorse disponibili». Il Partito Democratico valuta positivamente l’attenzione del bilancio a welfare, politiche sociali, ambiente, mobilità, sport e cultura, settori centrali per la coesione sociale e la qualità della vita.

«Ora la sfida principale è l’attuazione concreta delle previsioni di bilancio – conclude Esposito – affinché le risorse stanziate si traducano in interventi reali e risposte efficaci per i cittadini, rafforzando il ruolo del Comune e la capacità di dare risposte ai bisogni della comunità».
9:47
«Ad Alghero si galleggia, nessuna visione»
«Questa Amministrazione non governa, galleggia. Lo certificano il Dup e il bilancio approvati.» Così Fratelli d’Italia Alghero sul bilancio di previsione 2026–2028 della Giunta Cacciotto
8:57
Alghero: manovra di bilancio da 114 milioni
Approvato dal Consiglio Comunale di Alghero il Bilancio di Previsione 2026/2028. Il Sindaco Raimondo Cacciotto : Il 2026 vedrà realizzarsi diversi obiettivi e risultati i per la città
29 gennaio
Rapina alla Conad: punta la pistola e scappa
31 gennaio
«Chiarezza su Monte Carru»
31 gennaio
Laboratorio - concerto per Claudia Crabuzza



