«Conti in equilibrio, ora servono risposte» Bilancio di previsione 2026-2028 approvato, Gabriella Esposito (Partito Democratico Alghero): «Conti in equilibrio, ora servono risposte concrete ai cittadini»



ALGHERO - «Con l’approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 si chiude un passaggio decisivo per il futuro della città». Lo dichiara Gabriella Esposito, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale ad Alghero. «Il bilancio approvato è il risultato di un lavoro serio e responsabile dell’Assessore al Bilancio e degli uffici comunali, che hanno garantito l’equilibrio dei conti e una programmazione triennale chiara, nonostante un contesto che rende sempre più complessa l’azione dei Comuni».



«Le difficoltà che gli enti locali si trovano ad affrontare – sottolinea Esposito – incidono sulla capacità di garantire servizi e investimenti, rendendo ancora più importante una gestione attenta e responsabile delle risorse disponibili». Il Partito Democratico valuta positivamente l’attenzione del bilancio a welfare, politiche sociali, ambiente, mobilità, sport e cultura, settori centrali per la coesione sociale e la qualità della vita.



«Ora la sfida principale è l’attuazione concreta delle previsioni di bilancio – conclude Esposito – affinché le risorse stanziate si traducano in interventi reali e risposte efficaci per i cittadini, rafforzando il ruolo del Comune e la capacità di dare risposte ai bisogni della comunità».