Alguer.itnotiziesassariSaluteSanità › A cavallo porta i panettoni ai pazienti oncologici
S.A. 10:21
A cavallo porta i panettoni ai pazienti oncologici
Davanti all´ospedale Santissima Annunziata, un´iniziativa in ricordo di Annalisa Sanna, paziente oncologica dal 2017, venuta a mancare nel giugno del 2025. Quest´anno la protagonista dell´iniziativa è stata Roberta Sanna, sorella di Annalisa, che in sella al suo cavallo Macrusa ha portato in dono dei panettoni al Day hospital oncologico e per offrire anche quest´anno, nel ricordo di Annalisa, un messaggio di forza e speranza ai pazienti oncologici
A cavallo porta i panettoni ai pazienti oncologici

SASSARI – Ci sono gesti che non si spengono con il tempo, ma continuano a camminare accanto a chi resta, trasformandosi in memoria viva e in speranza condivisa. È con questo spirito che, nella mattinata odierna, davanti all’Ospedale Santissima Annunziata di Sassari, si è rinnovato un momento di profonda emozione e umanità nel ricordo di Annalisa Sanna, paziente oncologica dal 2017, venuta a mancare nel giugno del 2025. A riportare simbolicamente in vita una tradizione carica di significato è stata Roberta Sanna, sorella di Annalisa, che ha voluto dare continuità a un’iniziativa tanto semplice quanto potente: donare un sorriso e un augurio di Natale ai pazienti del Day Hospital oncologico dell’Aou di Sassari.

Dal 2022 Annalisa, in sella alla sua amata cavalla Macrusa, raggiungeva l’ospedale per consegnare piccoli panettoni ai pazienti oncologici, accompagnata da Babbo Natale ed elfetti dell’Associazione Ippica Il Monello, scuola di equitazione di cui era parte attiva e convinta sostenitrice. Un gesto diventato, negli anni, un appuntamento atteso e capace di portare leggerezza anche nei momenti più difficili. Anche quest’anno, nel solco di quel desiderio, Roberta ha scelto di salire a cavallo all’esterno dell’ospedale, accompagnata dagli istruttori dell’associazione ippica – vestiti da Babbo Natale ed elfi – che hanno consegnato i doni ai pazienti ricoverati. Ad accoglierli, Mario Palermo, commissario straordinario dell’Aou di Sassari, Alessio Cogoni, direttore dell’Oncologia medica, gli operatori sanitari del Day Hospital oncologico, insieme ai volontari dell’associazione Mariangela Pinna Odv da sempre impegnata nel supporto ai pazienti oncologici.

Un’iniziativa dal forte valore simbolico, che vuole essere non solo un omaggio alla memoria di Annalisa, ma anche un messaggio di vicinanza e incoraggiamento a chi ogni giorno affronta la malattia. «Annalisa è stata per noi un esempio di forza e ci ha insegnato che c'è sempre speranza anche quando la vita ti mette in ginocchio. Per la mia famiglia e per tutti coloro che conoscevano Annalisa – ha dichiarato Roberta Sanna – è importante fare oggi gli auguri di Natale a chi, come mia sorella, si trova a combattere una situazione di estremo disagio e dolore. Arrivare a cavallo è il regalo che abbiamo voluto fare ad Annalisa e a tutte le “Annalisa” che vivono nel cuore di tante persone. Ricreare quei momenti emozionanti ci aiuta a tenerne vivo il ricordo e a dare un messaggio importante: si può continuare a lottare, anche attraverso un gesto d’amore».

«È il terzo anno consecutivo che questo appuntamento viene rinnovato e, anche quest’anno, la famiglia ha scelto di dare continuità a un gesto che parla di cura, vicinanza e umanità. Sono iniziative come questa a ricordarci quanto i piccoli gesti possano avere un valore enorme per i nostri pazienti, soprattutto in un percorso delicato come quello oncologico», ha dichiarato Alessio Cogoni, direttore dell’Oncologia medica dell’ospedale Santissima Annunziata e vicedirettore dell’associazione Mariangela Pinna. Un Natale che, ancora una volta, parla di coraggio, memoria e solidarietà. E che dimostra come un’idea nata dal cuore possa continuare a camminare, passo dopo passo, accanto a chi ne ha più bisogno. «Questa iniziativa racchiude il senso più autentico del prendersi cura: non solo assistenza sanitaria, ma attenzione alla persona, alle emozioni e al bisogno di sentirsi accolti. A nome dell’Azienda desidero ringraziare la famiglia, le associazioni coinvolte e tutti gli operatori che hanno reso possibile questo momento di condivisione. La solidarietà e la memoria che si trasformano in gesti concreti sono una risorsa preziosa per la nostra comunità ospedaliera», ha affermato Mario Palermo, commissario straordinario dell’Aou di Sassari.
24 dicembre
Uccide il cane a calci: denunciato ad Oliena
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare
24 dicembre
Quarta vittoria e terzo posto per la Futsal Fc Alghero



