Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaSicurezza › Sicurezza ad Alghero: servono risposte concrete
Cor 17:17
Sicurezza ad Alghero: servono risposte concrete
Carta, Gadoni, Lombardi e Boette (Lega Alghero): Fiducia nelle istituzioni, ma è necessario un piano di sicurezza urbano
Sicurezza ad Alghero: servono risposte concrete

ALGHERO - «Le rapine degli ultimi giorni, gli incendi dolosi e il gravissimo episodio della bomba carta non possono essere considerati fatti isolati». Così il coordinamento cittadino della Lega di Alghero, con Giorgio Gadoni, Salvatore Carta, Marco Lombardi e Sarah Boette, richiama l’attenzione sulla necessità di un intervento immediato e strutturato sul tema della sicurezza urbana. «Sono segnali allarmanti – spiegano – che impongono una risposta chiara, coordinata e preventiva, nell’interesse dei cittadini, degli operatori economici e dell’immagine della città».

La Lega ribadisce la piena fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell’ordine, ma sottolinea come «l’assenza di una strategia complessiva rischi di alimentare un clima di insicurezza e fenomeni emulativi, soprattutto tra i più giovani». «Non ci limitiamo alla denuncia – affermano Carta, Gadoni, Lombardi e Boette – ma come Lega avanziamo proposte concrete, sperando che non rimangano inascoltate».

Tra queste: il potenziamento dell’organico e un ruolo più incisivo della Polizia Locale nel controllo del territorio il rafforzamento della videosorveglianza, oggi carente l’attivazione del progetto nazionale “1000 occhi sulla città”, che prevede il coinvolgimento degli istituti di vigilanza privata in un sistema integrato di controllo e segnalazione, in collaborazione con le forze di polizia «Alghero deve tornare a essere una città sicuraperché senza sicurezza non può esserci sviluppo. La comunità chiede tutela, prevenzione e risposte concrete» chiudono Salvatore Carta, Giorgio Gadoni, Marco Lombardi e Sarah Boette.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11:27
Rapine: Cacciotto predica serietà e fiducia
«Esprimo piena e incondizionata fiducia nell´operato delle forze dell´ordine. Troppi parlano a sproposito, brandendo il tema della sicurezza quale fosse un´emergenza o a convenienza politica. Evidentemente non hanno mai vissuto in contesti nei quali davvero c´è da avere paura ad uscire di casa»: durissimo il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto
17:19
FdI a Cacciotto: basta parlare di percezione
È paradossale sentire il Sindaco che parla di “città sicura” e di percezione sbagliata dei cittadini, mentre chiede al Governo di mandare più agenti: così Pino Cardi – Coordinatore cittadino FdI e Alessandro Cocco – Capogruppo consiliare
8:13
«Allarme sicurezza, basta minimizzare»
Presa di posizione netta del Presidente della V Commissine Consiliare Christian Mulas: Non si può continuare a minimizzare o a considerare questi fatti come singoli episodi isolati. La ripetizione di incendi di auto in diverse zone della città e il susseguirsi di rapine dimostrano che esiste un problema reale ad Alghero
7/2/2026
«Alghero insicura, servono prevenzione e controllo»
Fratelli d´Italia Alghero incalza l´Amministrazione comunale sul tema della sicurezza dopo i numerosi episodi di criminalità degli ultimi tempi: si sta sottovalutando la situazione
6/2Alghero città sicura, respingo letture distorte
5/2«Subito un piano sicurezza per la città»
5/2«Rapine e vandali, Alghero non è più sicura»
4/241bis, appello Todde: «mobilitiamoci per la Sardegna»
2/2Passi sicuri per le strade di Alghero
30/1Piano Protezione Civile verso l'Aula ad Alghero
28/1Mafia: Commissione di inchiesta nell'Isola
26/1Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza
22/1Pochi agenti: Di Nolfo accusa il Governo
21/1Lai chiede risorse urgenti per i danni del ciclone
« indietro archivio sicurezza »
9 febbraio
Trony, ił rapinatore mascherato colpisce ancora
7 febbraio
Nuova rapina ad Alghero in farmacia
9 febbraio
Rapine: Cacciotto predica serietà e fiducia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)