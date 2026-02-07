Alguer.it
FdI a Cacciotto: basta parlare di percezione
È paradossale sentire il Sindaco che parla di “città sicura” e di percezione sbagliata dei cittadini, mentre chiede al Governo di mandare più agenti: così Pino Cardi – Coordinatore cittadino FdI e Alessandro Cocco – Capogruppo consiliare
ALGHERO - «È paradossale sentire il Sindaco che parla di “città sicura” e di percezione sbagliata dei cittadini, mentre chiede al Governo di mandare più agenti. O il problema esiste, oppure no. E se esiste, il Comune non può limitarsi a commentarlo, ma deve agire» dichiarano Pino Cardi, coordinatore cittadino, e Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia.

Da mesi Fratelli d’Italia propone soluzioni operative che il Comune può attivare senza attendere nessuno: incentivi ai Centri Commerciali Naturali e ai pubblici esercizi per servizi di guardiania privata; istituzione dei gruppi di controllo di vicinato, già sperimentati con successo in molte città; impiego dei barracelli, che hanno funzioni di pubblica sicurezza; coinvolgimento dei volontari di Protezione Civile, personale formato che può svolgere attività di prevenzione e segnalazione nelle ore serali e notturne, in coordinamento con le Forze dell’Ordine. Tutti strumenti già previsti dalla normativa.

Negli ultimi giorni la città ha registrato auto incendiate, rapine a mano armata e tentativi di rapina. È difficile sostenere che questo quadro non incida sulla sicurezza reale e sulla percezione dei cittadini, soprattutto se non si interviene subito con strumenti concreti. I numeri, se non governati, rischiano di peggiorare rapidamente.

«Piena e incondizionata fiducia nelle Forze dell’Ordine» – proseguono Cardi e Cocco – «Per rispetto verso il loro lavoro riteniamo ipocrita liquidare come “strumentalizzazione” una recrudescenza evidente di episodi criminali». Fratelli d’Italia continuerà a stare dalla parte dei cittadini, delle imprese e delle Forze dell’Ordine, chiedendo meno propaganda e più scelte concrete.
