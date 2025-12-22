 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › 29, 30, 31 dicembre: gli artisti del Cap d´Any
S.A. 16:29
29, 30, 31 dicembre: gli artisti del Cap d´Any
Il 29, 30 e 31 dicembre, prima dei grandi concerti con Raf, Kid Yugi e Low-Red, Gabry Ponte il Piazzale della Pace e il porto turistico di Alghero si accendono con una ricca programmazione musicale trasversale con dj set, musicisti emergenti, artisti locali e cover band
29, 30, 31 dicembre: gli artisti del Cap d´Any

ALGHERO - Svelati tutti gli artisti delle notti più magiche dell'anno in Riviera del Corallo. Il 29, 30 e 31 dicembre, prima dei grandi concerti con Raf, Kid Yugi e Low-Red, Gabry Ponte il Piazzale della Pace e il porto turistico di Alghero si accendono con una ricca programmazione musicale trasversale con dj set, musicisti emergenti, artisti locali e cover band che scalderanno l'atmosfera e accompagneranno il pubblico verso l'arrivo del nuovo anno.

Il 29 dicembre, ad aprire l'atteso concerto di Raf, cantautore tra i più acclamati e amati artisti italiani con oltre 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, sarà il dj set Artic White dalle ore 20.30 a impreziosire una serata che già si preannuncia magica. Il 30 dicembre l'opening è alle ore 21 con Aless Rau ed a seguire Shoes in Records: saranno loro a riscaldare il pubblico e anticipare Kid Yugi, uno dei nomi più caldi del momento, e il giovane rapper sardo Low-Red.

Il 31 dicembre si parte dalle ore 20 col dj set di F3DE, gli opening degli Arbre del Peix e Volume 2. Il preludio perfetto al grande evento della notte di San Silvestro affidato a Gabry Ponte che trasformerà il cuore della città in una gigantesca pista da ballo sotto le stelle per una notte dance memorabile.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/12/2025
Olbia, navette gratuite per il capodanno
L´amministrazione comunale invita pertanto anche il pubblico di Olbia che non utilizza abitualmente il trasporto urbano a parcheggiare le auto in sicurezza e godersi il concerto di Mengoni e Lazza senza pensieri con le navette gratuite
22/12/2025
Concerti a sorpresa di Mauro Uselli ad Alghero
Durante il periodo festivo Uselli apparirà a sorpresa in un altro luogo simbolo per i catalani, proponendo sempre brani della musica indiana e meditativa. Stamattina un momento musicale è andato in scena al Balaguer
22/12/2025
Successo per la SixSeasons Band ad Alghero
Dai grandi classici alle contaminazioni più moderne, il repertorio dei Six Seasons ha saputo creare un ponte tra passato e presente, valorizzando la musica come linguaggio universale all’evento “Nadal al Mercat”
22/12/2025
Belcanto Christmas Party al Civico di Sassari
Il 27 dicembre in scena il Galà lirico natalizio con il soprano Nikoletta Hertsak e il baritono caratterista Matteo Torcaso
18/12Raimondo Dore in concerto a Villanova Monteleone
20/12Nadal en Polifonia ad Alghero
19/12Alguer Summer Festival: ad agosto lo spettacolo del K-pop
19/12Grande pubblico per l´omaggio a Pasqual Gallo
17/12Canti di luce al Comunale di Sassari
19/12Tazenda, Dettori e Orchestra Jazz a Castelsardo
17/12Porto Torres Music con i Gemelli Diversi
12/12Concerto natalizio in ricordo di Pasqual Gallo
14/12Swingin’ With Strings ad Alghero
14/12Capodanno di Castelsardo: Anna Pepe la seconda star
« indietro archivio concerti »
24 dicembre
«Commissari decaduti: ora stop per cambio al Marino»
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare
24 dicembre
Suolo pubblico: via alle domande



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)