S.A. 16:32
Suolo pubblico: via alle domande
Le istanze relative all’occupazione in forma Permanente per il 2026 dovranno essere presentate entro il termine del 31 gennaio 2026. Contestualmente sono state prorogate al 31 marzo 2026 le concessioni in essere
Suolo pubblico: via alle domande

ALGHERO - È stato pubblicato oggi dal Settore IV Demanio e Patrimonio del Comune di Alghero l’avviso pubblico della procedura volta ad acquisire le istanze per l’occupazione di suolo pubblico a carattere Permanente o Temporaneo per l’anno 2026, in favore dei titolari di Pubblici Esercizi di Somministrazione di Alimenti e Bevande, con esclusione dei restanti esercizi (commerciali e artigianali). Le istanze relative all’occupazione in forma Permanente per l’intero anno 2026 dovranno essere presentate entro il termine del 31 gennaio 2026. Contestualmente sono state prorogate al 31 marzo 2026 le concessioni in essere relativamente ai suoli la cui concessione è in essere alla data di presentazione dell’istanza.
24 dicembre
«Commissari decaduti: ora stop per cambio al Marino»
24 dicembre
29, 30, 31 dicembre: gli artisti del Cap d´Any
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare



