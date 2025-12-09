 Skin ADV
S.A. 21:55
Porto Torres punta sul commercio locale a Natale
La strategia messa in campo mira a trasformare le vie del centro in un luogo di attrazione e socialità, contrastando la desertificazione commerciale e offrendo una valida alternativa ad abitudini di acquisto impersonali
PORTO TORRES - In un momento storico in cui il commercio di prossimità si trova a fronteggiare sfide quotidiane, il Natale a Porto Torres si trasforma in una risorsa strategica per la tenuta del tessuto economico cittadino. L’organizzazione di eventi mirati e l’abbellimento del centro urbano non sono solo operazioni estetiche, ma investimenti diretti a sostegno di un settore che rappresenta il cuore pulsante dell’economia locale. La strategia messa in campo mira a trasformare le vie del centro in un luogo di attrazione e socialità, contrastando la desertificazione commerciale e offrendo una valida alternativa ad abitudini di acquisto impersonali. In questo contesto, l’allestimento del grande albero di Natale nel cuore della città tra via Sassari e Corso Vittorio Emanuele assume un valore simbolico e pratico: non solo un punto di ritrovo, ma un vero e proprio faro che invita alla riscoperta del centro, con l'obiettivo di incentivare l’economia del territorio. Anche grazie agli eventi organizzati in collaborazione con il Comune e Botteghe Turritane.

Confcommercio si conferma protagonista nel coordinamento tra le esigenze degli imprenditori e lo sviluppo del contesto cittadino. L'associazione, infatti, agisce come catalizzatore di energie, lavorando affinché ogni iniziativa possa tradursi in un beneficio tangibile per gli operatori di Porto Torres. Per Maurizio Zolesi, presidente della territoriale turritana di Confcommercio: «Investire sugli eventi natalizi è un segnale importante per un settore che ha estrema necessità di essere sostenuto e valorizzato. Ogni iniziativa che porti le persone a vivere i nostri luoghi porta benefici al commercio locale. Come rappresentanti del territorio, il nostro obiettivo è trasformare il Natale in un grande laboratorio di ripartenza, dove la fiducia dei piccoli imprenditori si incrocia con la voglia di socialità della comunità, creando valore che arricchisce il nostro tessuto sociale». La rivitalizzazione commerciale garantisce una città più dinamica. Sostenere il commercio locale durante le festività significa preservare l’identità stessa della comunità, garantendo un futuro a chi, ogni giorno, contribuisce con il proprio lavoro a mantenere propositivo, come in questo caso, il panorama economico turritano.
