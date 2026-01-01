Alguer.it
Alguer.itnotiziesardegnaEconomiaCommercio › Da oggi al via i saldi in Sardegna
S.A. 8:15
Da oggi al via i saldi in Sardegna
Proseguiranno per i prossimi 60 giorni. Secondo le stime di Confcommercio, saranno 16 milioni le famiglie italiane che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro
ALGHERO - Oggi, sabato 3 gennaio, prendono ufficialmente il via anche in Sardegna i saldi invernali, che proseguiranno per i prossimi 60 giorni. Secondo le stime di Confcommercio, saranno 16 milioni le famiglie italiane che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro, e un acquisto medio stimato a famiglia di 303 euro. Nel Sud Sardegna, secondo le stime del Centro Studi Confcommercio Sud Sardegna, il valore complessivo dei saldi raggiungerà 32.297.300 euro, un dato sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno, seppur con una lieve flessione. Saranno 159.100 le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media di 203 euro a nucleo familiare. L'acquisto medio a persona si attesterà invece sui 92 euro, un euro in meno rispetto al 2025, segno di un mercato che tiene ma non cresce. Un andamento stabile che risente però in modo evidente dell'anticipo degli acquisti legato alle promozioni di novembre.
