Imprese del Nuorese: pubblicati i bandi 2026

NUORO - La Camera di Commercio di Nuoro ha pubblicato due nuovi bandi di contributo a sostegno delle imprese del territorio, per una dotazione complessiva di 200.000 euro, finalizzati alla promozione del sistema produttivo locale nel corso del primo semestre 2026. Gli interventi rientrano nella strategia camerale di supporto alla visibilità, competitività e crescita delle imprese, attraverso azioni capaci di valorizzare il territorio, la cultura e le produzioni locali, sia sul mercato nazionale che internazionale.



Due bandi per sostenere la promozione e l’apertura ai mercati. I bandi appena pubblicati riguardano: Bando per la concessione di contributi per l’organizzazione di iniziative promozionali, rivolte alla valorizzazione del territorio, della cultura e delle imprese della circoscrizione camerale di Nuoro; Bando contributi per la partecipazione a fiere e mostre in Italia e all’estero, finalizzato a sostenere la presenza delle imprese in eventi di rilevanza strategica per la promozione e lo sviluppo di relazioni commerciali.



Nel caso delle iniziative promozionali, sono ammissibili esclusivamente i progetti che abbiano come obiettivo prioritario la promozione dell’intero sistema produttivo locale, con ricadute diffuse sul territorio. Il bando dedicato a fiere e mostre sostiene invece la partecipazione delle imprese a eventi che prevedano l’esposizione e/o la vendita di beni e servizi di propria produzione, nonché la promozione dell’identità imprenditoriale in contesti qualificati, in Italia e all’estero.



Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma RESTART, a partire dal 22 dicembre 2025 ed entro e non oltre il 30 gennaio 2026. Tutti i requisiti, le spese ammissibili e le modalità di partecipazione sono dettagliati nei testi integrali dei bandi pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Nuoro, nella sezione Bandi avvisi e selezioni.



«Con questi bandi – dichiara Agostino Cicalò, Presidente della Camera di Commercio di Nuoro – intendiamo rafforzare il sostegno alle imprese del territorio, puntando in modo mirato sulla valorizzazione delle produzioni, delle competenze e dell’identità economica del Nuorese. L’accesso ai mercati e il rafforzamento della visibilità delle imprese rappresentano leve fondamentali per ampliare le opportunità di sviluppo, costruire relazioni commerciali e accrescere la competitività del nostro sistema produttivo. Il nostro obiettivo è accompagnare le imprese in percorsi di crescita che abbiano ricadute positive sull’intero sistema economico locale».