Alguer.itnotiziesardegnaEconomiaCommercio › Saldi invernali al via il 3 gennaio in Sardegna
S.A. 16:47
Saldi invernali al via il 3 gennaio in Sardegna
L’anticipo al 3 gennaio 2026 apre un periodo strategico per le imprese, soprattutto quelle dei centri storici particolarmente da flussi turistici, che potranno beneficiare della presenza di famiglie in vacanza e di numerosi visitatori
Saldi invernali al via il 3 gennaio in Sardegna

CAGLIARI - Prendono avvio ufficiale i saldi invernali, che partiranno in tutto il territorio regionale dal 3 gennaio 2026 e avranno una durata di 60 giorni. L’indicazione del primo sabato di gennaio è in linea con quanto stabilito a livello nazionale dalla Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 10 novembre 2025. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha approvato il documento con il quale le Regioni concordano di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione (saldi invernali), individuandola nel primo giorno feriale antecedente la festività dell’Epifania.

L’iniziativa rappresenta un momento importante sia per il settore commerciale sia per i consumatori. I saldi stagionali costituiscono infatti un’opportunità per sostenere le attività locali, favorendo allo stesso tempo l’accesso a prodotti di qualità a condizioni vantaggiose per le famiglie sarde. L’anticipo al 3 gennaio 2026 apre un periodo strategico per le imprese, soprattutto quelle dei centri storici particolarmente da flussi turistici, che potranno beneficiare della presenza di famiglie in vacanza e di numerosi visitatori. L’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu sottolinea «l’importanza di promuovere un mercato trasparente e competitivo, nel rispetto delle norme regionali che disciplinano le vendite straordinarie».
