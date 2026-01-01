Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroCulturaArte › Presepe di Pane fino al 6 gennaio ad Olmedo
S.A. 15:23
Presepe di Pane fino al 6 gennaio ad Olmedo
Il Presepe di Pane di Olmedo non delude le aspettative e fa il pieno di visite nel periodo tra Natale e Capodanno. L’esposizione, ospitata nella chiesetta romanica di N.S. di Talia, sarà visitabile fino al 6 gennaio con ingresso libero
OLMEDO - Ancora pochi giorni per visitare il 36° Presepe di Pane di Olmedo. L’esposizione che rappresenta un vero e proprio patrimonio per il paese, resterà allestita nella piccola chiesetta romanica di N.S. di Talia fino al giorno dell’Epifania, 6 gennaio. Il Presepe di Pane di Olmedo è una vera e propria opera d’arte, composta da statuette che vengono modellate con maestria dalle sapienti mani delle panificatrici e da coloro che hanno preso parte al corso diretto dalle due panificatrici più esperte del paese, Maria Talia Tidore e Mariella Pinna, promosso dal Comune di Olmedo - assessorati Tradizione e Cultura.

Da tempo, questo gioello che coinvolge l’intero paese, ha oltrepassato i confini della Sardegna ed è conosciuto a livello nazionale e internazionale. Lo scorso anno è stato inoltre mappato come presepe artistico dal Ministero della Cultura e dall’associazione Città dei Presepi. Ai ragazzi dell’ultimo anno del catechismo è stato affidato il compito di guidare i visitatori alla scoperta del Presepe di Pane che sarà visitabile, come detto, fino al 6 gennaio 2026, tutti i giorni dalle 9.30 – 12.30 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. Il Presepe di Pane è organizzato dalla Pro Loco Olmedo in collaborazione con il Comune di Olmedo – Assessorato alla Cultura e Tradizioni e alla Camera di Commercio di Sassari, all’interno del bando Salude&Trigu.
