Ferrovie, vertice ad Alghero per il rilancio

ALGHERO - Si terrà domani, giovedì 19 febbraio, alle ore 11 ad Alghero l’incontro istituzionale promosso dal consigliere regionale on. Valdo Di Nolfo, dedicato alla situazione della tratta ferroviaria Alghero – Olmedo – Sassari. Al tavolo parteciperanno l’Assessorato regionale ai Trasporti guidato dall’Assessora Barbara Manca, l’Amministratore unico di ARST - Trasporti della Sardegna Giovanni Mocci, il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e l’Assessore comunale alla Mobilità Roberto Corbia. L’incontro, voluto dall’onorevole Valdo Di Nolfo, si inserisce in un percorso di attenzione e monitoraggio che il consigliere regionale porta avanti da tempo sulla linea ferroviaria Alghero – Olmedo – Sassari, tema su cui nell’ultimo periodo ha ulteriormente intensificato l’attività di approfondimento e confronto istituzionale.



«La tratta ferroviaria Alghero – Olmedo – Sassari rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio – dichiara l’onorevole Di Nolfo –. Parliamo di un servizio essenziale per centinaia di cittadini: lavoratori, studenti pendolari e utenti che quotidianamente si affidano al trasporto ferroviario per i propri spostamenti. È nostro dovere affrontare con serietà e metodo le criticità esistenti». Obiettivo del tavolo sarà analizzare nel dettaglio le problematiche attualmente in essere – dalla regolarità del servizio alle esigenze di potenziamento e miglioramento – e individuare soluzioni concrete e condivise tra Regione, azienda di trasporto ed enti locali.



«Serve un confronto leale e operativo tra tutti gli attori istituzionali coinvolti – prosegue Di Nolfo – per arrivare a proposte chiare e attuabili. Allo stesso tempo, ritengo fondamentale garantire una comunicazione sempre più trasparente verso i cittadini, affinché utenti, lavoratori e studenti siano informati in modo puntuale sugli interventi programmati e sulle tempistiche». L’incontro di giovedì rappresenta dunque un passaggio operativo importante nel percorso di rilancio e miglioramento della linea ferroviaria, con l’obiettivo di restituire efficienza, affidabilità e centralità a un collegamento strategico per l’intero territorio del nord-ovest della Sardegna.