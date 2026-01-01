Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaTrasporti › Ferrovie, vertice ad Alghero per il rilancio
Cor 18:10
Ferrovie, vertice ad Alghero per il rilancio
Ferrovia Alghero - Sassari, Di Nolfo: l´incontro di giovedì rappresenta un passaggio operativo importante nel percorso di rilancio e miglioramento della linea ferroviaria, con l’obiettivo di restituire efficienza, affidabilità e centralità a un collegamento strategico per l’intero territorio del nord-ovest della Sardegna
Ferrovie, vertice ad Alghero per il rilancio

ALGHERO - Si terrà domani, giovedì 19 febbraio, alle ore 11 ad Alghero l’incontro istituzionale promosso dal consigliere regionale on. Valdo Di Nolfo, dedicato alla situazione della tratta ferroviaria Alghero – Olmedo – Sassari. Al tavolo parteciperanno l’Assessorato regionale ai Trasporti guidato dall’Assessora Barbara Manca, l’Amministratore unico di ARST - Trasporti della Sardegna Giovanni Mocci, il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e l’Assessore comunale alla Mobilità Roberto Corbia. L’incontro, voluto dall’onorevole Valdo Di Nolfo, si inserisce in un percorso di attenzione e monitoraggio che il consigliere regionale porta avanti da tempo sulla linea ferroviaria Alghero – Olmedo – Sassari, tema su cui nell’ultimo periodo ha ulteriormente intensificato l’attività di approfondimento e confronto istituzionale.

«La tratta ferroviaria Alghero – Olmedo – Sassari rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio – dichiara l’onorevole Di Nolfo –. Parliamo di un servizio essenziale per centinaia di cittadini: lavoratori, studenti pendolari e utenti che quotidianamente si affidano al trasporto ferroviario per i propri spostamenti. È nostro dovere affrontare con serietà e metodo le criticità esistenti». Obiettivo del tavolo sarà analizzare nel dettaglio le problematiche attualmente in essere – dalla regolarità del servizio alle esigenze di potenziamento e miglioramento – e individuare soluzioni concrete e condivise tra Regione, azienda di trasporto ed enti locali.

«Serve un confronto leale e operativo tra tutti gli attori istituzionali coinvolti – prosegue Di Nolfo – per arrivare a proposte chiare e attuabili. Allo stesso tempo, ritengo fondamentale garantire una comunicazione sempre più trasparente verso i cittadini, affinché utenti, lavoratori e studenti siano informati in modo puntuale sugli interventi programmati e sulle tempistiche». L’incontro di giovedì rappresenta dunque un passaggio operativo importante nel percorso di rilancio e miglioramento della linea ferroviaria, con l’obiettivo di restituire efficienza, affidabilità e centralità a un collegamento strategico per l’intero territorio del nord-ovest della Sardegna.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12/2Schermaglie tra Di Nolfo e Tedde sui treni
12/2«Sassari-Alghero in treno in 20 minuti»
12/2Per Carnevale 6 treni straordinari in Sardegna
11/2Alghero-Sassari: ritardi, disagi e poca trasparenza
9/2Treno Sassari-Alghero, disservizio senza data di scadenza
6/2Riprendono i collegamenti Sardegna-Corsica
5/2Ncc: vince la posizione della Regione
3/2Traghetti per la Corsica fermi: polemiche
26/1«Necessaria la continuità per le merci»
21/1«Presi in giro e sbeffeggiati su treno idrogeno»
« indietro archivio trasporti »
18 febbraio
Stop carta identità cartacea: aperture a Sassari
18 febbraio
Serbia, Albania e ora Macedonia. Lubrano: Alghero è deprezzata
18 febbraio
Ad Alghero corsa notturna in Aeroporto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)