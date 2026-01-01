S.A. 14:47 Ad Alghero corsa notturna in Aeroporto Sport, territorio e solidarietà al centro di un evento unico all’Aeroporto di Alghero: una manifestazione podistica (con due distanze: 5 e 10 km) che si svolgerà sulla pista di volo dell’aeroporto, nella notte tra il 21 e il 22 marzo 2026. I proventi saranno donati al reparto di Pediatria



ALGHERO – Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, la pista dell’Aeroporto di Alghero ospiterà Alguerunway 2026: una gara podistica non competitiva (5 e 10 km) che unisce sport e solidarietà. Un evento unico, in una location straordinaria, che non riguarda solo corsa. Si tratta di un progetto che nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: trasformare lo sport in uno strumento concreto di partecipazione, condivisione e solidarietà.



Promosso da Alguerunners ASD, in collaborazione con Sogeaal S.p.A. - Società di gestione dell’Aeroporto di Alghero, e con il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della Asl n. 1 di Sassari, Alguerunway 2026 rappresenta un’esperienza inedita per il territorio: una manifestazione podistica (con due distanze: 5 e 10 km) che si svolgerà sulla pista di volo dell’aeroporto, nella notte tra il 21 e il 22 marzo 2026. Accanto alla dimensione sportiva, l’evento si distingue per la sua finalità solidale; il ricavato della manifestazione, al netto di tutte le spese organizzative sostenute, sarà donato al reparto di Pediatria dell’Ospedale “Civile” di Alghero della Asl n. 1 di Sassari, con l’obiettivo di sostenere progetti, attività e dotazioni a beneficio dei piccoli pazienti del Nord Ovest della Sardegna e delle loro famiglie.



La manifestazione, infatti, nasce dal desiderio di creare un legame concreto tra sport e comunità, valorizzando il territorio e promuovendo una cultura della responsabilità sociale. Ogni passo dei partecipanti diventa così un gesto di vicinanza, capace di generare un impatto reale e positivo.

Il progetto assume inoltre una forte valenza educativa e sociale, coinvolgendo le scuole primarie cittadine in un percorso didattico dedicato ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, a testimonianza di una visione che guarda al futuro e alle nuove generazioni. “Correre insieme, quando lo si fa per un obiettivo condiviso, può davvero fare la differenza”: è questo lo spirito che anima Alguerunway 2026, un viaggio che inizia sulla pista di volo, ma guarda lontano. Alla manifestazione possono partecipare tutte le persone dai 18 anni in su. Per iscriversi c’è tempo fino al 7 marzo.