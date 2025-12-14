Cor 21:39 Giocattoli, Toy Music al Vecchio Mulino Quando i giocattoli diventano musica: Al Vecchio Mulino di Sassari la nuova produzione del Laborintus Circolo Musicale



SASSARI - Un viaggio sonoro che nasce dal gioco e si trasforma in ricerca musicale: Toy Music è la nuova produzione del Laborintus Circolo Musicale, in programma il 19 dicembre dalle ore 20:00 a Il Vecchio Mulino di Sassari, e si muove sul confine fertile tra musica contemporanea e sperimentazione. Il progetto propone un percorso d’ascolto inedito, dove strumenti tradizionali convivono e dialogano con giocattoli, oggetti sonori e percussioni non convenzionali. Il risultato è un linguaggio musicale sorprendente, capace di sfidare le consuetudini dell’ascolto e di trasformare ogni suono in materia poetica, aprendo nuove prospettive timbriche ed espressive.



In scena Silvia Corda al pianoforte, Angelo Vargiu al clarinetto, Lorenzo Sabattini al contrabbasso e Silvia Cossu alle percussioni: tutti coinvolti in un gioco musicale che unisce rigore compositivo e libertà creativa, dove il confine tra gesto ludico e gesto artistico si fa sottile e stimolante.

Il programma alterna composizioni originali a reinterpretazioni di autori del Novecento e contemporanei, tra cui John Cage, Frederic Rzewski ed Edmund Angerer, accanto a musiche firmate dagli stessi interpreti e da Gabriele Verdinelli. Un repertorio che riflette lo spirito del progetto: esplorare il suono nella sua dimensione più pura, ironica e visionaria.



Toy Music si configura così non solo come un concerto, ma come un’esperienza d’ascolto aperta e coinvolgente, capace di parlare a un pubblico curioso e trasversale, invitato a lasciarsi sorprendere da un’idea di musica che nasce dall’infanzia, dal gioco e dall’immaginazione.

Il biglietto per il concerto ha un costo di 7 euro; è inoltre disponibile un pacchetto completo che include spettacolo, cena e consumazione al costo di 23 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Il Vecchio Mulino ai numeri 079 4920324 e 339 3407008, oppure scrivere a ilvecchiomulino.ss@gmail.com.