Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaCultura › Spettacoli dal vivo: Istituito tavolo tecnico
S.A. 18:31
Spettacoli dal vivo: Istituito tavolo tecnico
Si riunirà ogni tre settimane e ha l´obiettivo di rivedere i criteri di ripartizione dei finanziamenti e le tempistiche
Spettacoli dal vivo: Istituito tavolo tecnico

CAGLIARI - Un tavolo di confronto permanente, che si riunirà ogni tre settimane, l’anticipazione del bando 2026 di un mese, e il lavoro che si sta portando avanti con i vari organismi dello spettacolo per rivedere i criteri di ripartizione dei finanziamenti. Sono queste le novità importanti che l’assessora della Cultura Ilaria Portas sta condividendo con gli operatori dello spettacolo dal vivo. «Era assolutamente necessario – ha affermato l’esponente della Giunta Todde – avviare un percorso condiviso, di costante confronto per cambiare in meglio la condizione di chi opera concretamente nel mondo dello spettacolo e della cultura. Trovare soluzioni insieme, condividere le scelte da prendere, dare una svolta concreta a chi si trova a operare nel settore. Ieri sera abbiamo riunito tutti gli operatori in una seduta plenaria e abbiamo deciso per un percorso partecipato. Gli obiettivi sono molteplici: dare vita al tavolo permanente che si riunirà ogni tre settimane è il primo passo. Dobbiamo lavorare su bandi, criteri, tempistiche e ripartizione dei fondi. Non è un percorso breve, ma la strada è quella corretta».
18 febbraio
Stop carta identità cartacea: aperture a Sassari
18 febbraio
Serbia, Albania e ora Macedonia. Lubrano: Alghero è deprezzata
18 febbraio
Ad Alghero corsa notturna in Aeroporto



