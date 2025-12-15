Cor 11:18 FestivAlguer, è febbre del disco FestivAlguer entra nel vivo del clima di festa e connessione urbana con un appuntamento imperdibile che trasformerà le strade della città in una grande pista da ballo a cielo aperto



ALGHERO - FestivAlguer entra nel vivo del clima di festa e connessione urbana con un appuntamento imperdibile che trasformerà le strade della città in una grande pista da ballo a cielo aperto. Il festival internazionale di arti performative, ideato e organizzato dall’associazione culturale ExPopTeatro, con il supporto dell’Assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, della Fondazione Alghero e della Fondazione di Sardegna, continua ad animare la città con appuntamenti capaci di trasformare lo spazio urbano in un grande palcoscenico condiviso. L’edizione 2025, intitolata “Stelle e strade”, prosegue il suo percorso illuminando Alghero con linguaggi innovativi, esperienze immersive e spettacoli che intrecciano teatro, magia, illusione e partecipazione attiva del pubblico, rafforzando il legame tra arte, comunità e territorio. In questo clima di festa e connessione urbana si inserisce l’appuntamento in programma sabato 20 dicembre alle 17, quando le vie del centro storico saranno attraversate dall’energia travolgente di The Tamarros, la marching band comico-musicale capace di riportare in strada lo spirito più kitsch e irresistibile degli anni ’70.



Una improbabile, sconclusionata ed esibizionista orchestra acustica e itinerante darà vita a uno spettacolo di grande impatto visivo e sonoro: tredici musicisti in coloratissimi costumi ispirati alla Febbre del sabato sera, tra occhiali a specchio, pantaloni a zampa d’elefante e pettinature esagerate, pronti a coinvolgere il pubblico con ritmo, ironia e un entusiasmo fuori controllo. Il suono incalzante di rullanti e timpani, la potenza degli ottoni, la melodia dei sax e il richiamo contagioso del disco fever accompagneranno la parata sulle note di grandi classici come I Will Survive, Hot Stuff, Sex Bomb e molti altri.



The Tamarros è una vera e propria performance di strada, composta da una parata musicale itinerante: l’originalità del progetto risiede sia nella scelta di un repertorio inedito per questo tipo di esibizioni, la disco dance, sia nella forte componente teatrale e visuale. I musicisti sono performer a tutti gli effetti, capaci di mettere in scena coreografie, situazioni comiche ed effetti speciali, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza collettiva fatta di musica, gioco e sorpresa. Un pomeriggio di leggerezza, ritmo e spettacolo dal vivo per accompagnare lo shopping natalizio lungo le vie del centro, che incarna pienamente lo spirito di FestivAlguer e del tema “Stelle e strade”, dove l’arte incontra la città e le strade diventano luoghi di incontro, partecipazione e meraviglia.