Corso di Sceneggiatura Fumettistica a Sassari
A Sassari il nuovo Corso di Sceneggiatura Fumettistica targato AiCS FP Sardegna: venerdì 13 febbraio la presentazione ufficiale
Corso di Sceneggiatura Fumettistica a Sassari

SASSARI - L’offerta formativa dell’AiCS FP Sardegna si arricchisce con un nuovo percorso dedicato alla creatività e alla narrazione: prende il via nella sede di via Cedrino 3 a Sassari, il corso di Sceneggiatura Fumettistica, pensato per tutti gli appassionati del mondo del fumetto che desiderano trasformare le proprie idee in storie strutturate e professionali. Il nuovo percorso formativo sarà presentato venerdì 13 febbraio 2026 alle 16 nella sede dell’Ente di Formazione Professionale nel corso di un appuntamento aperto al pubblico che consentirà di scoprire nel dettaglio contenuti, obiettivi e opportunità del nuovo corso dedicato agli appassionati del mondo del fumetto.

L’AiCS FP Sardegna, ente di formazione professionale impegnato nella promozione di percorsi educativi in diversi ambiti – dalla cultura alle arti, dalla formazione tecnica allo sviluppo delle competenze personali – amplia così la propria proposta con un corso innovativo che guarda al linguaggio del fumetto non solo come strumento espressivo ma anche come opportunità professionale. Il percorso guiderà i partecipanti attraverso le principali tecniche della scrittura per il fumetto: dalla costruzione del soggetto e del plot, alla realizzazione di una Graphic Novel, fino alla costruzione dei dialoghi e alla stesura della sceneggiatura con “gabbia”.

Particolare attenzione sarà dedicata alla struttura all’italiana su sei vignette, nello stile delle grandi scuole Disney e Bonelli. Il corso - tenuto dallo sceneggiatore, editor freelance e scrittore creativo Stefano Enna - offrirà inoltre un viaggio nel mondo dell’editoria fumettistica. «L’offerta formativa di AiCS FP Sardegna continua a crescere e a diversificarsi – sottolinea il direttore Franco Cassano – con l’obiettivo di rispondere alle passioni e alle aspirazioni dei giovani e degli adulti del territorio. Accanto ai percorsi più tradizionali, abbiamo voluto inserire un corso di sceneggiatura fumettistica che rappresenta un’opportunità concreta per sviluppare competenze creative spendibili anche in ambito professionale». Le lezioni si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 nella sede AiCS di Sassari, in via Cedrino 3.

Nella foto: Stefano Enna
