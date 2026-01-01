Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCulturaArte › Tagliaferri a Sassari col progetto Graf
Cor 10:28
Tagliaferri a Sassari col progetto Graf
Laboratorio in programma il 21 e 22 febbraio, salone parrocchia di San Paolo. L’intero ricavato andrà a supporto e sostegno dell’Emporio della Solidarietà Braccia Tese di Sassari. “Non esistono i disabili e gli abili: tutti hanno le proprie disabilità, tutti possono trovare le proprie abilità”
Tagliaferri a Sassari col progetto <i>Graf</i>

SASSARI - Il progetto “GRAF” in collaborazione con l’Emporio della Solidarietà - Braccia Tese APS presenta “LA CRETA AL BUIO”, laboratorio di manipolazione della creta senza l’uso della vista in programma il 21 e 22 febbraio, negli spazi del salone parrocchia di San Paolo a Sassari, in via Beata snc. Attività sviluppate e realizzate a cura dello scultore non vedente Felice Tagliaferri. L’intero ricavato andrà a supporto e sostegno proprio dell’Emporio della Solidarietà Braccia Tese di Sassari, realtà particolarmente attiva e produttiva della città che quotidianamente opera in favore di famiglie e persone in condizioni di difficoltà economiche e sociali.

Una “piccola” iniziativa che ha il sentore di grande evento, non foss’altro per il senso ed il significato che assume nel suo essere e nel suo essere strumento di solidale supporto a realtà operanti sul territorio. Il laboratorio la “CRETA AL BUIO” di progetto “GRAF”, avente come protagonista il noto scultore non vedente Felice Tagliaferri (fondatore della prima scuola di arti plastiche diretta da un artista non vedente) che torna a Sassari per la terza volta - 21 e 22 febbraio appunto - pronto a lavorare sulla manipolazione della creta in momenti da vivere senza l’uso della vista, offrendo a chi lo vorrà una formazione sensoriale ad hoc unica nel suo genere. Sarà rilasciato un attestato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione.

Progetto “GRAF” è un Ente che si occupa di formazione esperienziale e non formale, educazione e inclusività. Nato a Roma nel 2014, ha portato il laboratorio Creta al Buio in tutta Italia e fatto conoscere l’approccio unico e innovativo dell’artista di fama mondiale Felice Tagliaferri, autore del celebre Cristo Rivelato, fondatore della prima scuola di arti plastiche diretta da un artista non vedente, collaboratore di Musei, Università, Scuole e Accademie in tutta Italia e all’estero. La storia di Felice Tagliaferri ha dell’incredibile. Diventato cieco all’età di 14 anni a causa di una patologia degenerativa del nervo ottico, a 25 grazie all'esperienza formativa con lo scultore Nicola Zamboni, sperimenta concretamente la possibilità che la disabilità visiva non rappresenta un limite per le proprie potenzialità. Da qui inizia la sua intensa carriera di artista e di formatore. Tagliaferri oggi gira il mondo per insegnare a educatori, docenti, artisti e artigiani che "non esistono i disabili e gli abili: tutti hanno le proprie disabilità, tutti possono trovare le proprie abilità".

Durante il laboratorio i partecipanti sperimenteranno la manipolazione della creta attraverso tecniche che prevedono di non usare di volta in volta la vista, le mani, le braccia. Non è richiesta alcuna abilità artistica ma soltanto la voglia di mettersi in gioco. Sperimentarsi nella scultura al buio non è solo lavorare sul proprio senso del tatto, ma anche mettersi nelle condizioni di persone con disabilità per comprenderne, più che i limiti, le strategie di creazione e relazione.

Progetto “GRAF” ha individuato nell’Emporio della Solidarietà “Braccia Tese” APS di Sassari una realtà particolarmente significativa, capace di tradurre in azioni concrete i principi di solidarietà, dignità umana e responsabilità sociale che GRAF intende promuovere anche attraverso le proprie iniziative. L'Emporio della Solidarietà "Braccia Tese" APS di Sassari è un supermercato solidale dove le persone in difficoltà, tramite accesso diretto o su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di Sassari, possono fare la spesa scegliendo liberamente i prodotti di cui hanno realmente bisogno. Al posto del denaro, utilizzano un budget di punti mensile. L’Emporio combatte lo spreco recuperando eccedenze alimentari e beni di prima necessità dalla grande distribuzione, unendo così aiuto concreto e rispetto per la dignità delle persone. È un progetto di welfare comunitario sostenuto interamente dal lavoro dei volontari.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:17
Nasce l’Archivio digitale di Pinuccio Sciola
Per preservare e rendere consultabile un’eredità culturale complessa e stratificata, restituendo la profondità del percorso artistico e intellettuale di Sciola. Un lavoro che rispetta la natura stessa del suo processo creativo e che consente oggi lo studio e la consultazione del patrimonio senza limiti di spazio e di tempo
3/1Presepe di Pane fino al 6 gennaio ad Olmedo
27/12Al Forte chiude il FestivAlguer
17/12FestivAlguer, è febbre del disco
16/12Giocattoli, Toy Music al Vecchio Mulino
15/12"Sassari in Mostra" al Padiglione Tavolara
14/12S´illuminano le "Nasse in Luce" ad Alghero
8/12A Palazzo Ducale la mostra Eneide
3/12La mostra di Sergio Staino ad Alghero
28/11PIsta di ghiaccio: sponsorizzazioni
27/11Col Festivalguer Alghero si trasforma
« indietro archivio arte »
20 gennaio
Discarica a ridosso della scuola: pericolo
20 gennaio
Daga a Forza Italia: non fa politica è cialtroneria
20 gennaio
Nasce l’Archivio digitale di Pinuccio Sciola



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)