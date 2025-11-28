Cor 18:29 A Palazzo Ducale la mostra Eneide Arte, musica, danza e tradizioni sono il menù di domani, martedì 9 dicembre, offerto dall’amministrazione comunale nel programma di Sassari: destinazione Natale!, studiato per fare della città un grande attrattore turistico durante le feste di fine anno



SASSARI - Nella sala Duce di Palazzo Ducale, in piazza del Comune, alle 10 sarà inaugurata la mostra Eneide, esposizione di quadri e libri di Stefania Missio. La mostra è dedicata alla celebre opera di Virgilio. Con una mescolanza di tecniche tradizionali e moderne, l’artista ha dato vita a 34 opere che uniscono passato e presente, dimostrando che l’essere umano si ritrova di fronte alle stesse questioni di sempre.



Saranno esposte anche sculture realizzate dagli allievi di due classi dell’Istituto Comprensivo Pertini-Biasi di Sassari che hanno incontrato l’artista in due laboratori. La mostra resterà aperta fino al 13 dicembre. Stefania Missio, di origine romana e sarda di adozione, dopo gli studi a Roma e Venezia si specializza nel libro d’artista, che diventa suo campo eletto di indagine e produzione. Ha partecipato, di recente, alla XIII edizione della biennale di Firenze e alla I edizione di “Prima Materia” al Palazzo Sforza di Genzano di Roma. Tra gli eventi di domani, inoltre, all’Auser nella via Monache Cappuccine dalle 10.30 via al laboratorio dedicato a feste e sagre sarde, Racconti intorno al fuoco, con il tema della Faradda dei Candelieri di Sassari, con la terapeuta Rosalba Massidda e l’operatrice socioculturale Agnese Bissiri. Il Conservatorio di musica Luigi Canepa ospita alle 19 il concerto Aliquo terrarum, a cura del Circolo musicale Laborintus.



Alle 21 al Teatro Civico al corso Vittorio Emanuele si terrà per il Festival Danza motore di riflessione lo spettacolo The nature of, con la Cornelia Dance Company e Ucso con Asmed-Balletto di Sardegna, promosso da Endas comitato provinciale Sassari. Ieri, intanto, alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia e dell’assessora comunale alla Cultura Nicoletta Puggioni, davanti a tantissimi cittadini, grandi e piccoli, che hanno affollato piazza d’Italia, è stato acceso l’albero di Natale.