Alguer.itnotiziealgheroAmbienteAssociazionismo › Autismo: domenica un incontro ad Alghero
S.A. 12:36
Autismo: domenica un incontro ad Alghero
Un momento di dialogo e sensibilizzazione dedicato al tema dell’autismo promosso dal Rotaract Club Alghero e guidato da Doriana Caria, autrice e presidente dell’associazione “Il Mio Amico Speciale”
Autismo: domenica un incontro ad Alghero

ALGHERO - “Let’s Talk – Conoscere per comprendere” è il titolo dell’incontro che si terrà nel pomeriggio di domenica 4 gennaio 2025 alle ore 16:30 presso l’Hotel Catalunya di Alghero.
L’evento è promosso dal Rotaract Club Alghero e nasce con l’obiettivo di informare, ascoltare e promuovere una maggiore consapevolezza sull’autismo attraverso un confronto aperto, inclusivo e accessibile a tutti. Sarà ospite Doriana Caria, autrice e presidente dell’associazione “Il Mio Amico
Speciale”, che guiderà i presenti in una conversazione dedicata all’importanza dell’ascolto e della
comprensione.

Nella foto: Doriana Caria
