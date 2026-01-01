S.A. 12:36 Autismo: domenica un incontro ad Alghero Un momento di dialogo e sensibilizzazione dedicato al tema dell’autismo promosso dal Rotaract Club Alghero e guidato da Doriana Caria, autrice e presidente dell’associazione “Il Mio Amico Speciale”



ALGHERO - “Let’s Talk – Conoscere per comprendere” è il titolo dell’incontro che si terrà nel pomeriggio di domenica 4 gennaio 2025 alle ore 16:30 presso l’Hotel Catalunya di Alghero.

L’evento è promosso dal Rotaract Club Alghero e nasce con l’obiettivo di informare, ascoltare e promuovere una maggiore consapevolezza sull’autismo attraverso un confronto aperto, inclusivo e accessibile a tutti. Sarà ospite Doriana Caria, autrice e presidente dell’associazione “Il Mio Amico

Speciale”, che guiderà i presenti in una conversazione dedicata all’importanza dell’ascolto e della

comprensione.



Nella foto: Doriana Caria